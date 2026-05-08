Росен Крумов: Да внимаваме

Едноименният тим на Костинброд приема утре Сливнишки герой (Сливница) на стадион „Летище“ в София. Срещата е от 31-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Дербитата са непредсказуеми. Съперникът е коварен. Назад е в класирането, но има добри футболисти. Трябва да внимаваме. Всичко зависи от нас. В някои от предишните мачове показахме, че нямаме притеснения от никой. Можем да бием всеки, ако играем според възможностите си. Очаквам да го направим пак и да добавим три точки към актива си“, коментира пред Sportal.bg Росен Крумов, председател на УС на ОФК Костинброд.