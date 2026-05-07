Джейлън Браун: Ако зависеше от мен, бих играл в Бостън през следващите 10 години

Крилото Джейлън Браун заяви, че е щастлив в Бостън Селтикс и иска да остане в тима от Националната баскетболна асоциация (НБА) още много години. Чувствата на 29-годишния баскетболист относно клуба, който го избра в драфта през 2016 година, бяха поставени под въпрос по време на негово участие в подкаста Cousins. В него Браун заяви, че изпитва разочарование, което се намира „дълбоко в организацията на Селтикс“.

Президентът на баскетболните операции на Бостън Брад Стивънс отрече да има неразбирателства с петкратния участник в Мача на звездите, а самият Браун потвърди това по време на включване на живо в канала си в платформата Twitch.

“Мразя факта, че нашият президент на баскетболните операции изобщо трябваше да отговаря на това. Имам страхотни взаимоотношения с Брад. Обичам Бостън. И ако зависеше от мен, бих играл в Бостън през следващите 10 години“, заяви Джейлън Браун, цитиран от ESPN.

Крилото на Селтикс каза, че този сезон е любимият в цялата му кариера, макар че през 2024 година спечели титлата. През изминалата кампания Браун влезе в ролята на лидер, заради отсъствието на Джейсън Тейтъм, който се възстановяваше от тежка контузия в ахилеса.

“Келтите“ завършиха на второ място в класирането на Източната конференция на НБА, а Джейлън Браун се представяше на изключително високо ниво, записвайки средно по 28,7 точки на мач. В плейофите обаче Бостън отпадна в първия кръг от Филаделфия 76ърс, след като пропиля аванс от 3:1 победи, за да загуби серията с 3:4.

“Трябва да видите как всички тези момчета, моите съотборници, израснаха. Видях ги отблизо как преодоляха трудности като група. Очевидно не сме доволни от резултата. Ако звучи като извинение, не е. Да се бориш и да се справяш с трудностите и да растеш, да се развиваш с момчета, които имат този начин на мислене и нагласа, това беше любимата ми година. Не бих казал с голяма разлика. „С голяма разлика“ би било прекалено, защото очевидно да спечелиш титлата е страхотно, но ви казвам, това беше любимият ми сезон“, каза още Браун.

Американецът също така заяви, че не съжалява за коментарите, които направи по адрес на съдиите след загубата в мач номер 7 срещу Филаделфия, заради което беше глобен с 50 хиляди долара във вторник. Тогава той каза, че съдиите са били „настроени“ срещу него в серията и са давали лесни нарушения на центъра на противниковия отбор Джоел Ембийд.

“Съдийството в плейофите и редовния сезон не е последователно и това не е нещо, за което само аз съм говорил. Можете да ме глобите, можете да продължавате да ме глобявате, не ми пука. Обичам баскетбола. Глобете ме за това“, добави той.

Джейлън Браун има възможност да подпише нов договор с Бостън на стойност 141,9 милиона долара за две години.

Снимки: Gettyimages