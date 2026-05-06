Треньорите от efbet Лига са най-възрастните в света

Швейцарската футболна обсерватория CIES Football направи изследване за средната възраст на треньорите в 55 първенства в света. Прави впечатление, че тази на 16-те наставници от efbet Лига е най-високата в световен мащаб - 55.6 години.

На второ място се нареждат треньорите от аржентинската Примера Дивисион - 54.6 г. В родния футболен елит няма нито един наставник под 40-годишна възраст.

Едва 6.3% от треньорите у нас се задържат на поста си повече от 730 дни. Средният стаж в българското първенство е 14.1 месеца.