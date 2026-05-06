Засилено полицейско присъствие в "Овча купел"

Засилено полицейско присъствие ще има около стадион "Александър Шаламанов" днес. В столичния квартал "Овча купел" има около десетина полицейски коли, а причината е мачът между Славия и Септември (София).

Припомняме, че след последния домакински двубой на "белите" се стигна до напрежение между част от привържениците на отбора и Венцеслав Стефанов. Запалянковците скандираха против клубния бос, след което се заформи кавга между бизнесмена и един от феновете, но намесата на охраната предотврати ескалация на ситуацията.

Обстановката беше напечена и по време на срещата, когато Стефанов слезе при ултрасите, като ги приканваше да отидат при него, за да се разберат.