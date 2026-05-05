МОК оставя "на пауза" Олимпийски игри по електронни спортове

  • 5 май 2026 | 21:58
  492
  • 0
Проектът за Олимпийските игри по електронни спортове отново е под въпрос, като Международният олимпийски комитет (МОК) е спрял работата на Комисията по електронни спортове, твърдят от японската агенция Kyodo,.

След смяната на ръководството от далеч по-активизираният в областта Томас Бах, който и създаде комисията през 2023 г., с Кърсти Ковънтри, инициативата, изглежда, губи инерция. Засега идеята остава „на пауза“, без ясно бъдеще.

Първоначално гореспоменатите игри трябваше да стартират в Саудитска Арабия. След прекратяването на партньорството МОК обаче реши да търси нов подход за реализация на проекта.

