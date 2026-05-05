Филм за първия играч от Източна Европа в НБА Георги Глушков навръх Гергьовден по БНТ

С филм за първия източноевропеец в НБА - Георги Глушков, ще изненада приятно феновете на баскетбола у нас БНТ в сряда, 6 май, навръх Гергьовден. Филмът "Първият" ще бъде излъчен от 20:30 ч.

"На 6 май, сряда, от 20:30 ч. по БНТ 1 в портретната документална поредица на обществената телевизия „БНТ представя“ гледайте филма „Първият“, посветен на Георги Глушков – първият български баскетболист, играл в отбор от най-престижната мъжка баскетболна лига в света – NBA.

Това не е история за баскетбол. Това е история за смелостта да тръгнеш там, където никой преди теб не е бил.

В средата на 80-те години едно момче от Трявна прави немислимото: тръгва към Америка, за да играе в NBA. В един свят, разделен от идеологии, Георги Глушков намира свобода в играта.

„Първият“ разказва историята на човек, който поема път без карта и компас. Път, в който славата върви ръка за ръка със самотата, а мечтата има своята цена. Това е филм не толкова за баскетбола, колкото за тежестта да направиш първата крачка в непознатото.

За професионалната кариера на първия български баскетболист в NBA разказват и неговите съученици, съотборници, познати и приятели, сред които Сашо Везенков, Татяна Дончева, Михаил Делев, Любомир Амиорков, Иван Ценов, Стефко Станев, Тодор Иванов, Таня Гатева, Бисер Варчев, Даниел Добрев. Във филма участват и съпругата на Георги Глушков – Лучия, както и дъщеря им Никол, които разказват как е започнала семейната им история в Италия.

Режисьор на филма „Първият“ е Теодора Андрецуди, сценарист – Христо Раянов, оператор – Даниел Делчунков", пишат от БНТ за филма.

Филма "Първият" можете да изгледате също ТУК!

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg