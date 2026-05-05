  Най-високоплатеният играч в НБА недоволства, иска още пари

Най-високоплатеният играч в НБА недоволства, иска още пари

  5 май 2026 | 14:41
Звездата нана Голдън Стейт Уориърс Стеф Къри смята, че играчите от НБА не са добре платени поради настоящия колективен трудов договор. Според баскетболиста, настоящите правила не позволяват на спортистите да участват в разпределението на капитала на отбора, въпреки нарастващите приходи на лигата.

„Числата в договорите ни изглеждат луди, но лигата печели многократно повече пари сега, отколкото преди... Фактът, че не можем да участваме в разпределението на капитала, е една от причините, поради които казвам, че сме недостатъчно платени“, цитира CBS Sports думите на Къри.

Според Forbes, Къри е най-високоплатеният играч в лигата за сезон 2025-26 със заплата от 59,6 милиона долара, без рекламните плащания. Очаква се възнаграждението му по договора да надхвърли 60 милиона долара през следващия сезон.

38-годишният Къри играе за Голдън Стейт от 2009 г. и е четирикратен шампион на НБА.

