Vitality с пета титла - триумф в Тексас утвърди доминацията на "пчеличките" преди Мейджъра

Отборът на Vitality прегази Natus Vincere и си спечели пети трофей по Counter-Strike за календарната 2026 година, след като триумфира в BLAST Rivals Season 1 във Форт Уърт, Тексас. "Пчеличките" победиха с 3:0 (16-12, 13-11, 13-3) и си тръгват с общо 250,000 долара, докато за NAVI остават общо $200,000.

От украинската организация започнаха силно въпреки последвалата загуба. На първата карта Nuke преднината им беше 11-0 преди от Vitality да съумеят да обърнат резултата, Аванс имаха и на втората Anubis, но до спечелен мап така и не достигнаха. На третия Dust 2 френския клуб вече нямаше проблеми и убедително затвори мача.

В серията за отбор №1 в света блесна Робин "ropz" Кул с K/D от 60/38 и 1.55 рейтинг. Силен мач изиграха също ZyWOo, който стана MVP на турнира, както и flameZ и mezii с по над 50 елиминации. Единственият от NAVI, преминал кота 50, бе младият снайперист Ихор "'w0nderful" Жданов с 53/42,

Преди Мейджъра в Кьолн "пчеличките" държат стабилно първото място в световната ранглиста, като имат 12 поредни спечелени карти срещу NAVI и 15 поредни успеха във финални срещи. Това поставя Vitality в позицията на фаворит дори преди IEM Атланта, който започва на 11 май.

