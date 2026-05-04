Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Vitality с пета титла - триумф в Тексас утвърди доминацията на "пчеличките" преди Мейджъра

Vitality с пета титла - триумф в Тексас утвърди доминацията на "пчеличките" преди Мейджъра

  • 4 май 2026 | 00:25
  • 144
  • 0
Vitality с пета титла - триумф в Тексас утвърди доминацията на "пчеличките" преди Мейджъра

Отборът на Vitality прегази Natus Vincere и си спечели пети трофей по Counter-Strike за календарната 2026 година, след като триумфира в BLAST Rivals Season 1 във Форт Уърт, Тексас. "Пчеличките" победиха с 3:0 (16-12, 13-11, 13-3) и си тръгват с общо 250,000 долара, докато за NAVI остават общо $200,000.

От украинската организация започнаха силно въпреки последвалата загуба. На първата карта Nuke преднината им беше 11-0 преди от Vitality да съумеят да обърнат резултата, Аванс имаха и на втората Anubis, но до спечелен мап така и не достигнаха. На третия Dust 2 френския клуб вече нямаше проблеми и убедително затвори мача.

В серията за отбор №1 в света блесна Робин "ropz" Кул с K/D от 60/38 и 1.55 рейтинг. Силен мач изиграха също ZyWOo, който стана MVP на турнира, както и flameZ и mezii с по над 50 елиминации. Единственият от NAVI, преминал кота 50, бе младият снайперист Ихор "'w0nderful" Жданов с 53/42,

Преди Мейджъра в Кьолн "пчеличките" държат стабилно първото място в световната ранглиста, като имат 12 поредни спечелени карти срещу NAVI и 15 поредни успеха във финални срещи. Това поставя Vitality в позицията на фаворит дори преди IEM Атланта, който започва на 11 май.

Снимка: BLAST

Следвай ни:

Още от eSports

Hikari вдигна трофея по 2XKO от EVO Japan

Hikari вдигна трофея по 2XKO от EVO Japan

  • 3 май 2026 | 20:17
  • 360
  • 0
Турнирът по електронни спортове EVO влезе в Рекордите на Гинес

Турнирът по електронни спортове EVO влезе в Рекордите на Гинес

  • 3 май 2026 | 12:23
  • 933
  • 0
Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

  • 3 май 2026 | 11:06
  • 548
  • 0
Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха успех в битката за място на Stake Ranked Episode 2

Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха успех в битката за място на Stake Ranked Episode 2

  • 2 май 2026 | 18:57
  • 501
  • 0
LCK няма да казва Ruler за данъчната сага

LCK няма да казва Ruler за данъчната сага

  • 2 май 2026 | 13:52
  • 471
  • 0
FaZe без karrigan на полуфинал след драма в Тексас, GamerLegion прегази Astralis

FaZe без karrigan на полуфинал след драма в Тексас, GamerLegion прегази Astralis

  • 2 май 2026 | 12:08
  • 376
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

ЦСКА пак "шамароса" Лудогорец и вече гледа към среброто, сгромолясването на "орлите" продължава

  • 3 май 2026 | 20:53
  • 100428
  • 462
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 62351
  • 177
Интер не допусна грешка и си гарантира титлата в Италия

Интер не допусна грешка и си гарантира титлата в Италия

  • 3 май 2026 | 23:40
  • 7194
  • 16
Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

Винисиус отложи купона на Барселона и спести унижение на Реал Мадрид

  • 3 май 2026 | 23:55
  • 9643
  • 38
Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

Андреа Кими Антонели запази хладнокръвие и спечели Гран При на Маями

  • 3 май 2026 | 21:40
  • 19587
  • 7
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 44685
  • 102