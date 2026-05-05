Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Турци идват за ас на Берое

Турци идват за ас на Берое

  • 5 май 2026 | 09:39
  • 678
  • 0

Скаути на турски клубове ще пристигнат в България, за да наблюдават изявите на Хуан Карлос Пинеда. Атакуващият футболист на Берое бе хванал окото на няколко отбора от Суперлигата и Първа лига, като се очаква през лятото заралии да получат оферти за него, пише "Тема Спорт".

26-годишният доминиканец има договор със "зелено-белите" до лятото на 2027 г. Той може да се превърне в следващия играч, който да донесе добри пари след продажбите на Себастиан Вия, Леандро Годой и Алберто Салидо.

Ще продължи ли въздходът на Берое, или Монтана ще завърже битката за оцеляване?
Ще продължи ли въздходът на Берое, или Монтана ще завърже битката за оцеляване?

В 31 двубоя във всички турнири до момента Пинеда има пет асистенции. Берое се е запътил към курс спасение след двата поредни успеха в плейофите - освен над "белите", три точки бяха спечелени и срещу Спартак (Варна) на "Коритото". Освен подобрението в представянето на Берое, в състава се забелязва и смяна в курса по отношение на българските играчи. Срещу "белите" участие записаха цели четирима - двама като титуляри и двама влезли от пейката. При оцеляване ще се работи усилено в тази насока, защото от следващия сезон задължително трябва да започва сред 11-те българин до 23 г., който да остава минимум едно полувреме на терена.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски предлага нов договор на Сангаре

Левски предлага нов договор на Сангаре

  • 5 май 2026 | 07:57
  • 8733
  • 21
Николай Кънчев: Огромни благодарности за футболистите ни

Николай Кънчев: Огромни благодарности за футболистите ни

  • 5 май 2026 | 07:45
  • 885
  • 0
Ще продължи ли въздходът на Берое, или Монтана ще завърже битката за оцеляване?

Ще продължи ли въздходът на Берое, или Монтана ще завърже битката за оцеляване?

  • 5 май 2026 | 07:40
  • 2265
  • 2
ФК Димитровград с нов шеф

ФК Димитровград с нов шеф

  • 5 май 2026 | 07:39
  • 983
  • 0
Мирослав Косев: Браво на младите голмайстори

Мирослав Косев: Браво на младите голмайстори

  • 5 май 2026 | 07:33
  • 1050
  • 0
Среща между лидерите на долната половина

Среща между лидерите на долната половина

  • 5 май 2026 | 07:15
  • 2211
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

  • 5 май 2026 | 10:49
  • 912
  • 0
Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

  • 5 май 2026 | 07:31
  • 3671
  • 8
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 2108
  • 58
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 5166
  • 5
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 4194
  • 0
Левски предлага нов договор на Сангаре

Левски предлага нов договор на Сангаре

  • 5 май 2026 | 07:57
  • 8733
  • 21