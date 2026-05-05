Турци идват за ас на Берое

Скаути на турски клубове ще пристигнат в България, за да наблюдават изявите на Хуан Карлос Пинеда. Атакуващият футболист на Берое бе хванал окото на няколко отбора от Суперлигата и Първа лига, като се очаква през лятото заралии да получат оферти за него, пише "Тема Спорт".

26-годишният доминиканец има договор със "зелено-белите" до лятото на 2027 г. Той може да се превърне в следващия играч, който да донесе добри пари след продажбите на Себастиан Вия, Леандро Годой и Алберто Салидо.

Ще продължи ли въздходът на Берое, или Монтана ще завърже битката за оцеляване?

В 31 двубоя във всички турнири до момента Пинеда има пет асистенции. Берое се е запътил към курс спасение след двата поредни успеха в плейофите - освен над "белите", три точки бяха спечелени и срещу Спартак (Варна) на "Коритото". Освен подобрението в представянето на Берое, в състава се забелязва и смяна в курса по отношение на българските играчи. Срещу "белите" участие записаха цели четирима - двама като титуляри и двама влезли от пейката. При оцеляване ще се работи усилено в тази насока, защото от следващия сезон задължително трябва да започва сред 11-те българин до 23 г., който да остава минимум едно полувреме на терена.