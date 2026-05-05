Полуфиналите в Sesame НБЛ започват на 9 май

Полуфиналните плейофи в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) ще започнат на 9 май. Тогава предстои първият мач между Балкан и носителя на Купата на България Черно море Тича, който снощи си осигури място в топ 4.

В полуфиналните серии се играе до три победи от пет възможни срещи, като шампионът Рилски спортист и Локомотив Пловдив ще започнат на 10 май спора помежду си за класиране на финала в първенството.

Балкан ще бъде домакин и на втория двубой с Черно море Тича на 11 май в "Арена Ботевград", а варненци ще приемат съперника на 14 май и евентуално на 16 май в МСК "Владислав Варненчик" във Варна. Ако има пети мач в серията, той ще се проведе на 19 май в Ботевград.

Вторият мач между Рилски спортист и Локомотив Пловдив предстои на 12 май отново в "Арена СамЕлион" в Самоков. Третият и евентуално четвъртият двубой са насрочени за 15 и 17 май в зала "Сила" в Пловдив, а при необходимост от пета среща тя ще се играе на 20 май в Самоков.