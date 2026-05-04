  • 4 май 2026 | 16:39
Найденов за Гидженов: Избрахте го за най-добър съдия, защо не му давате мачове?
Човекът с парите в ЦСКА 1948 Цветомир Найденов не спира да е активен в социалната мрежа. Бизнесменът зададе въпрос, свързан с рефера Радослав Гидженов. Той попита защо съдията от Асеновград не получава наряда в плейофите от efbet Лига.

"Las cucarachas live : Добре де, нали Гиджена го избрахте за най-добър съдия, защо не му давате мачове в първата четворка?! Освен Левски-шампион, нищо друго не е ясно ….

Мен ме бо̀ли фара за Гиджена принципно …. Дузпата на Турицов той я даде, срещу Левски изгони Траоре, срещу Септември даде срещу нас дузпа и червен картон едновременно … да не си помисли някой, че ми е любимец… но този въпрос все някой трябва да го зададе Странни работи стават.

П.С. Сигурно като се реши всичко в първата четворка, тогава ще рискувате да му дадете някой мач без значение … много ловко!", написа Цветомир Найденов във "Фейсбук".

