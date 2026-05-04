Кливланд пречупи Торонто в мач №7 и спечели серията

Кливланд Кавалиърс официално си подпечатаха билета за втория кръг на плейофите в НБА, след като се наложиха над Торонто Раптърс със 114:102 в решителния седми мач от серията. С този успех „Кавалерите“ спечелиха сблъсъка с 4-3 победи и продължават напред, докато за Торонто сезонът приключи след тази невероятна битка.

Двубоят в „Рокет Моргидж Филдхаус“ бе истински трилър, в който Кливланд успя да пречупи съперника си през второто полувреме. След равностойна игра преди почивката резултатът бе равен - 29:29. Домакините нанесоха своя удар в третата четвърт, която спечелиха с убедителното 38:19.

Макар Скоти Барнс да се бореше до последно за „Раптърс“, завършвайки с 24 точки, защитата на Кливланд се оказа непревземаема в ключовите моменти.Героят за победителите бе центърът Джарет Алън, който записа доминиращ „дабъл-дабъл“ от 22 точки и 19 борби (8 от които в нападение), контролирайки изцяло случващото се под двата коша. Звездата Донован Мичъл също бе на ниво, добавяйки 22 точки за успеха.

Любопитен факт е, че за Кливланд това е първа спечелена серия в седем мача без Леброн Джеймс в състава от 1992 г. насам – постижение, което бележи нова ера за организацията.

С този триумф Кливланд се класира за полуфиналите на Източната конференция, където ги очаква нов регионален съперник – Детройт Пистънс. „Буталата“, които бяха лидери в редовния сезон, също спечелиха своя Мач 7 срещу Орландо Маджик по-рано същата вечер.

