Джейлън Браун след отпадането на Бостън: Съдиите очевидно са настроени против мен

Крилото Джейлън Браун заяви, че съдиите от Националната баскетболна асоциация (НБА) са настроени против него, след като неговият отбор Бостън Селтикс отпадна от Филаделфия 76ърс в първия кръг от плейофите на Източната конференция.

В канала си в платформата Twitch, 29-годишният баскетболист обърна внимание на съдийството в серията, която Селтикс загубиха с 3-4 победи, и по-конкретно на центъра на Сиксърс Джоел Ембийд, който според Браун умишлено си е изкарвал нарушения.

„Джоел Ембийд е страхотен играч. Един от най-добрите на позицията си в историята на баскетбола. Но той умишлено си изкарва нарушения. Това не са новини. Такова е положението“, заяви Джейлън Браун, цитиран от ESPN.

В друг момент от включването си на живо, крилото на Бостън показа запис на играча на Филаделфия Пол Джордж, който използва ръката си, за да избута съперника и да си спечели пространство при атака.

„Ако ще отсъждате подобни ситуации, тази трябва да бъде свирена. Същото движение, същите съдии. Това е нищо? Продължавай да играеш, нали? Обаче срещу мен отсъждат същото нещо. Всички го правят, но ако беше срещу мен, това щеше да е офанзивен фаул“, добави той.

В първия кръг от плейофите Джейлън Браун извърши 10 нарушения в атака - два пъти повече от следващите играчи след него (Джейлън Дърън, Карл-Антъни Таунс, Немиаш Кета и Стефон Касъл).

„Всеки добър играч го прави. За какво говорят? Те очевидно са настроени против мен. Ако Джейлън направи това, отсъдете нарушение в атака и го правете всеки път. Не знам дали това е защото съм ядосал съдиите. Бил съм критичен към тях и съм говорил за грешките им много пъти. Така че те са си казали: „Знаеш ли какво, ще ти го върнем в плейофите. Гледай само.“ Точно това направиха“, каза още Браун.

През редовния сезон баскетболистът на Сетликс беше втори по нарушения в атака с 40 - единствено след Карл-Антъни Таунс с 65.

В серията между Бостън и Филаделфия отсъжданията за фаулове бяха почти поравно между двата отбора - Бостън имаше 136 персонални нарушения, докато Филаделфия приключи серията със 132.