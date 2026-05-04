Индивидуални награди за девойки U20

  • 4 май 2026 | 10:48
На завършилия финален турнир по волейбол от Държавното първенство за девойки под 20 години в София, в който отборът на Левски София триумфира с първа шампионска титла, ЦПВК (София) е вицешампион, Марица (Пловдив) приключи с бронзовите медали, а ЦСКА оформи финалната четворка, всичките четири тима излъчиха състезателки, които бяха отличени.

За Най-полезна състезателка в турнира (MVP) бе отличена Божидара Иванова – Левски София.

Левски триумфира с първа шампионска титла за девойки U20

Индивидуални награди:

Най-добър нападател: Калина Венева - ЦПВК

Най-добър разпределител: Димана Иванова – Левски София

Най-добър централен блокировач: Деница Ангелова – ЦПВК

Най-добро либеро: Виктория Нинова - ЦСКА

Най-добър изпълнител на сервис – Александра Китипова – Марица

МVP на турнира – Божидара Иванова - Левски

