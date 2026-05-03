Hikari вдигна трофея по 2XKO от EVO Japan

Турнирът по "fighting" заглавия в Япония - EVO Japan 2026, предложи изключително зрелищни финали в новата дисциплина 2XKO - "fighting" заглавието на Riot Games - 2XKO, където шампион стана Джосая "Hikari" Милър.
В големия финал американецът се изправи срещу Стийв "Supernoon" Карбахал, като демонстрира пълен контрол и отлична адаптация. Със комбинацията си от Akari и Ahri, Hikari наложи темпото още от началото и не остави реални шансове на съперника си
Турнирът по електронни спортове EVO влезе в Рекордите на Гинес
По този начин американецът от отбора на M80 се прибира с над 36,000 долара, докато за вторият остава около $18,000.
