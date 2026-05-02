FaZe без karrigan на полуфинал след драма в Тексас, GamerLegion прегази Astralis

FaZe Clan успя да се класира за полуфиналите на турнира по CS2 - BLAST Rivals Season 1, след зрелищна победа с 2:1 (13-11, 9-13, 16-13) над G2 Esports в тексаския град Форт Уърт.

В другия четвъртфинал GamerLegion, в който помощник-треньор е българинът Денис "Grashog" Христов надхитри Astralis с 2:0 (13-8, 16-14).

Дори без дългогодишния си лидер Фин "karrigan" Андерсен от FaZe се справиха със "самураите" в ключовия мач срещу G2, което се случи най-вече благодарение на силното индивидуално представяне на frozen и jcobbb, които записаха съответно 58 и 55 елиминации.

THE 2VS5 RETAKE TO STAY ALIVE IN FORT WORTH 😮 #BLASTPremier @FaZeEsports pic.twitter.com/Z74fMaBwr4 — BLAST Premier 💥 (@BLASTPremier) May 1, 2026

Днес битките в Тексас продължават, като FaZe ще срещне NAVI, а в полуфинал №2 Vitality ще играе с GamerLegion.

Снимка: HLTV