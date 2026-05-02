FaZe без karrigan на полуфинал след драма в Тексас, GamerLegion прегази Astralis

  • 2 май 2026 | 12:08
  • 211
  • 0
FaZe Clan успя да се класира за полуфиналите на турнира по CS2 - BLAST Rivals Season 1, след зрелищна победа с 2:1 (13-11, 9-13, 16-13) над G2 Esports в тексаския град Форт Уърт.

В другия четвъртфинал GamerLegion, в който помощник-треньор е българинът Денис "Grashog" Христов надхитри Astralis с 2:0 (13-8, 16-14).

Дори без дългогодишния си лидер Фин "karrigan" Андерсен от FaZe се справиха със "самураите" в ключовия мач срещу G2, което се случи най-вече благодарение на силното индивидуално представяне на frozen и jcobbb, които записаха съответно 58 и 55 елиминации.

Днес битките в Тексас продължават, като FaZe ще срещне NAVI, а в полуфинал №2 Vitality ще играе с GamerLegion.

Снимка: HLTV

Още от eSports

Българите са в Топ 10 след седмица № 1 от квалификациите за световното първенство по Rocket League

Българите са в Топ 10 след седмица № 1 от квалификациите за световното първенство по Rocket League

  • 1 май 2026 | 20:03
  • 1035
  • 1
9INE извади Ян "cej0t" Дил от титулярите

9INE извади Ян "cej0t" Дил от титулярите

  • 1 май 2026 | 16:34
  • 642
  • 0
Сагата с Diable приключи

Сагата с Diable приключи

  • 1 май 2026 | 12:02
  • 560
  • 0
Георги "Jorko" Митев бе ключов за доброто начало на FOKUS в затворените квалификации за Stake Ranked

Георги "Jorko" Митев бе ключов за доброто начало на FOKUS в затворените квалификации за Stake Ranked

  • 1 май 2026 | 00:12
  • 825
  • 0
България победи Португалия и Сърбия в Rocket League!

България победи Португалия и Сърбия в Rocket League!

  • 28 апр 2026 | 21:33
  • 2008
  • 0
Левски стана шампион в eFirst League!

Левски стана шампион в eFirst League!

  • 27 апр 2026 | 14:07
  • 9193
  • 1
Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 21949
  • 159
11-те на Берое и Славия

11-те на Берое и Славия

  • 2 май 2026 | 13:02
  • 1018
  • 3
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 12841
  • 1
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 5091
  • 0
Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

  • 2 май 2026 | 12:22
  • 6725
  • 12
Интригуващ сблъсък под Околчица

Интригуващ сблъсък под Околчица

  • 2 май 2026 | 07:45
  • 5938
  • 2