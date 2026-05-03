Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

Отборите на Natus Vincere и Vitality изцяло безпроблемно надиграха опонентите си в полуфиналите на BLAST RIvals 2026 Season 1 и се класираха на големия финал в тексаския град Форт Уърд.

Първоначално NAVI надигра състава на FaZe, който се справи блестящо въпреки отсъствието на лидера Фин "karrigan" Андерсен. Украинската организация си прибра мача след 2:0 (13-5, 13-11).

Vitality пък се справи с GamerLegion, където българинът Денис "Grashog" Христов играе ролята на помощник-треньор. "Пчеличките" спечелиха първата карта Mirage, оставяйки на опонентите си само един рунд, а втората - след продължения. Така се стигна до крайното 2:0 (13-1, 16-14).

Another day... another Grand Final 🤷‍♂️ @TeamVitalityCS defeat @GamerLegion 2-0 to book their spot in the BLAST Rivals Fort Worth Final! #BLASTPremier pic.twitter.com/Pzu5Q6QZwb — BLAST Premier 💥 (@BLASTPremier) May 2, 2026

Днес NAVI и Vitality ще определят носителя на наградата от общо 250 000 долара, като двубоят ще започне в 20:30 ч. и ще бъде в Best of 5 формат.

