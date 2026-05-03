Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

  • 3 май 2026 | 11:06
  • 242
  • 0
Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

Отборите на Natus Vincere и Vitality изцяло безпроблемно надиграха опонентите си в полуфиналите на BLAST RIvals 2026 Season 1 и се класираха на големия финал в тексаския град Форт Уърд.

Първоначално NAVI надигра състава на FaZe, който се справи блестящо въпреки отсъствието на лидера Фин "karrigan" Андерсен. Украинската организация си прибра мача след 2:0 (13-5, 13-11).

Vitality пък се справи с GamerLegion, където българинът Денис "Grashog" Христов играе ролята на помощник-треньор. "Пчеличките" спечелиха първата карта Mirage, оставяйки на опонентите си само един рунд, а втората - след продължения. Така се стигна до крайното 2:0 (13-1, 16-14).

Днес NAVI и Vitality ще определят носителя на наградата от общо 250 000 долара, като двубоят ще започне в 20:30 ч. и ще бъде в Best of 5 формат.

Снимка: HLTV

Следвай ни:

Още от eSports

Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха успех в битката за място на Stake Ranked Episode 2

Георги "Jorko" Митев и FOKUS нямаха успех в битката за място на Stake Ranked Episode 2

  • 2 май 2026 | 18:57
  • 489
  • 0
LCK няма да казва Ruler за данъчната сага

LCK няма да казва Ruler за данъчната сага

  • 2 май 2026 | 13:52
  • 458
  • 0
FaZe без karrigan на полуфинал след драма в Тексас, GamerLegion прегази Astralis

FaZe без karrigan на полуфинал след драма в Тексас, GamerLegion прегази Astralis

  • 2 май 2026 | 12:08
  • 367
  • 0
Българите са в Топ 10 след седмица № 1 от квалификациите за световното първенство по Rocket League

Българите са в Топ 10 след седмица № 1 от квалификациите за световното първенство по Rocket League

  • 1 май 2026 | 20:03
  • 1081
  • 1
9INE извади Ян "cej0t" Дил от титулярите

9INE извади Ян "cej0t" Дил от титулярите

  • 1 май 2026 | 16:34
  • 665
  • 0
Сагата с Diable приключи

Сагата с Diable приключи

  • 1 май 2026 | 12:02
  • 578
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 251276
  • 1051
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 22581
  • 88
11-те на Арда (Кърджали) и Черно море

11-те на Арда (Кърджали) и Черно море

  • 3 май 2026 | 12:28
  • 182
  • 0
Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

Цецо Соколов пред Sportal.bg: Очаквам с нетърпение мачовете на националния отбор, виждам страхотно израстване

  • 3 май 2026 | 10:34
  • 3603
  • 2
Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

  • 3 май 2026 | 09:21
  • 7231
  • 7
Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

  • 3 май 2026 | 08:48
  • 8076
  • 23