Vitality и NAVI не допуснаха изненади и ще играят финали в Тексас

Отборите на Natus Vincere и Vitality изцяло безпроблемно надиграха опонентите си в полуфиналите на BLAST RIvals 2026 Season 1 и се класираха на големия финал в тексаския град Форт Уърд.
Първоначално NAVI надигра състава на FaZe, който се справи блестящо въпреки отсъствието на лидера Фин "karrigan" Андерсен. Украинската организация си прибра мача след 2:0 (13-5, 13-11).
Vitality пък се справи с GamerLegion, където българинът Денис "Grashog" Христов играе ролята на помощник-треньор. "Пчеличките" спечелиха първата карта Mirage, оставяйки на опонентите си само един рунд, а втората - след продължения. Така се стигна до крайното 2:0 (13-1, 16-14).
Днес NAVI и Vitality ще определят носителя на наградата от общо 250 000 долара, като двубоят ще започне в 20:30 ч. и ще бъде в Best of 5 формат.
