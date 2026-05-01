Българите са в Топ 10 след седмица № 1 от квалификациите за световното първенство по Rocket League

Българските национали по Rocket League изиграха силна първа седмица в квалификациите за FIFAe Nations League - своеобразното световно първенство по заглавието. Отборът на "лъвовете" се състои от xEpt, Kejay и ZyngZeg.
Нашите момчета стартираха в група "F" със загуба от Германия. След това обаче последваха победи над Португалия и Сърбия, които ги класираха към елиминациите.
В първия си елиминационен двубой българите надиграха Латвия с 3:0. След това обаче бяха елиминирани от седмица №1 след загуба с 1:3 от Белгия.
Така родните състезатели събраха общо 130 "consistency" точки и попаднаха в Топ 10 след седмицата на откриването.
Снимка: FIFAe