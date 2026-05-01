Българите са в Топ 10 след седмица № 1 от квалификациите за световното първенство по Rocket League

Българските национали по Rocket League изиграха силна първа седмица в квалификациите за FIFAe Nations League - своеобразното световно първенство по заглавието. Отборът на "лъвовете" се състои от xEpt, Kejay и ZyngZeg.

That's a wrap for the opening week of the FIFAe Nations League ft Rocket League! 🏁



With all results confirmed, check out the Consistency Points Ranking as nations battle for a spot at the FIFAe Continental Championships!



Нашите момчета стартираха в група "F" със загуба от Германия. След това обаче последваха победи над Португалия и Сърбия, които ги класираха към елиминациите.

В първия си елиминационен двубой българите надиграха Латвия с 3:0. След това обаче бяха елиминирани от седмица №1 след загуба с 1:3 от Белгия.

Така родните състезатели събраха общо 130 "consistency" точки и попаднаха в Топ 10 след седмицата на откриването.

