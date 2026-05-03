Селта се събуди и продължава да гледа с едно око към ШЛ

След пет последователни загуби тимът на Селта се завърна към победите, с което продължава да е с големи шансове за участие в евротурнирите и през следващия сезон. Този път тимът надви Елче с 3:1 на свой терен в мач от 34-тия кръг на Ла Лига. Успехът е важен, защото почти сигурно и петата позиция ще праща в Шампионската лига. Поражението за Елче пък идва след три поредни победи, като отборът все още е застрашен от изпадане.

Преди почивката тимът от Виго показа отлична ефективност, вкарвайки два гола с единствените си два удара. Уго Алварес беше точен за 1:0 в 14-тата, а в 30-ата се разписа и ветеранът Яго Аспас. С голяма вина и за двете попадения е защитникът на гостите Давид Афенгрюбер. При първия случай негов неуспешен пас даде възможност за гола, а после австриецът остана пасивен преди паса към Аспас.

Елче намали в 82-рата след гол на Андре Силва от дузпа, но шансовете на тима бързо се изпариха, защото само три минути по-късно Борха Иглесиас оформи крайното 3:1.

В Порто посветиха титлата на покойния си капитан от времето на Моуриньо

Фермин Лопес подобри личния си рекорд за голове + асистенции

Треска за билети, на "Меаца" ще е по-горещо от всякога

Ще бъде ли този път Ипсуич нещо повече от боксова круша в Премиър лийг

Бруно Фернандеш: Успехът в Манчестър Юнайтед би бил несравним с нищо

Ювентус трябва да се възползва от грешката на Комо и да победи изпадналия Верона

Ботев 0:1 Локомотив, директен червен картон за "канарчетата" и контузия за Неделев

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Сасуоло 2:0 Милан, втората част също започна с гол на домакините

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Съставите на Ман Юнайтед и Ливърпул, гостите са без Исак

