Селта се събуди и продължава да гледа с едно око към ШЛ

След пет последователни загуби тимът на Селта се завърна към победите, с което продължава да е с големи шансове за участие в евротурнирите и през следващия сезон. Този път тимът надви Елче с 3:1 на свой терен в мач от 34-тия кръг на Ла Лига. Успехът е важен, защото почти сигурно и петата позиция ще праща в Шампионската лига. Поражението за Елче пък идва след три поредни победи, като отборът все още е застрашен от изпадане.

Преди почивката тимът от Виго показа отлична ефективност, вкарвайки два гола с единствените си два удара. Уго Алварес беше точен за 1:0 в 14-тата, а в 30-ата се разписа и ветеранът Яго Аспас. С голяма вина и за двете попадения е защитникът на гостите Давид Афенгрюбер. При първия случай негов неуспешен пас даде възможност за гола, а после австриецът остана пасивен преди паса към Аспас.

Елче намали в 82-рата след гол на Андре Силва от дузпа, но шансовете на тима бързо се изпариха, защото само три минути по-късно Борха Иглесиас оформи крайното 3:1.