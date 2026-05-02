Найден Найденов: Съжаляваме за много неща, но медалът си е медал

Мъжкият отбор на Локомотив Авиа (Пловдив) завърши с бронзовите медали в ефбет Супер Волей за настоящия сезон 2025/26. На полуфиналите пловдивчани отстъпиха след оспорвана битка на Нефтохимик 2010 (Бургас) с 2:3 успеха и не успяха да повторят постижението си от миналия сезон, когато играха на финал.

Старши треньорът на Локомотив Найден Найденов заяви в интервю за BGvolleyball.com, че има за какво да съжаляват, но като цяло сезонът е добър, тъй като медалът си е медал.

Трето място в Супер Волей, вашето обобщение за сезона?

Мисля, че е едно добро и достойно представяне. Да, съжаляваме за много неща, защото показахме, че можем да играем много добър волейбол, дори само с български момчета. Демонстрирахме много правилна игра. Тактически и физически отборът беше подготвен. На за съжаление изпуснахме много драматично и Суперкупата, и Купа България, и полуфинала в първенството..

Така че съжаляваме и ни е яд за това, което се получи, но като цяло, като погледнем реално, направихме едно добро представяне.

Миналия сезон бяхте вицешампиони, сега сте трети, има ли отстъпление?

Не мога да кажа, че има отстъпление, защото отборите в елита бяха много равностойни. Не се знаеше до последно кой как ще се класира и как ще се развият нещата. Показахме на полуфинала, че можем да играем и победихме Нефтохимик два пъти с по 3-0. На два пъти имахме невероятните шансове в Бургас, където водехме и геймово, и точково. Изпуснахме тези важни моменти, където можехме да решим нещата.

Тези тези два загубени драматични мача може би се отразиха психически на момчетата. Те се пренавиха за последния пети мач. Така че отстъпление - не мога да кажа. Това си е един успех за нашия отбор, който е на две години. Работи по най-спокойния начин. С това, което направихме като селекция – смятам, че е едно добро представяне. Не може да се говори за отстъпление, защото медалът си е медал. И особено като се има предвид, че зад нас останаха много отбори, които също имаха качества да се борят за медал.

Изигра ли роля по-късата скамейка в полуфиналните мачове срещу Нефтохимик?

Има го и това, да. Знаете, че общо взето играхме с 6-7 човека през целия шампионат. Със сигурност това се отрази на някои от опитните играчи. Умората се понатрупа. След някои тежки двубои нямах много варианти за смени. Но така е било, правили сме каквото трябва. Сега всичко е минало, заемаме се с нещата за по-нататък.

Като ВК Марек имахте много голяма школа, раздавахте играчите, сега къде са състезателите?

Имахме, но там в Дупница .. Беше съвсем друго, двадесет години се работеше добре, имахме развита школа. Сега тук в Пловдив тепърва започваме да градим и да създаваме. Има деца, но трябва време и търпение за да се развият. Не може изведнъж да намерим 17-годишни момчета, които да са готови. А виждате, че самото развитие на младите в клубовете е ограничено. Няма чак такъв голям избор, както беше преди години, да вземеш от някой по-малък клуб и тн. Така че нещата доста се свиха. Естествено, ние винаги търсим и се надяваме да намерим някое младо момче, което да развиваме. Но е много трудно за всички обори.

Как върви изграждането вашата детско-юношеска школа в Пловдив. Има ли условия за тренировки?

Имаме проблеми именно с базата за тренировки. Малко се нагодихме, още търсим варианти. Използваме два салона в училища, там тренират децата през седмицата. Опитваме се да започнем от нулата. Миналата година нямахме подрастващи, сега започнахме с 10, 11, 12 и 13-годишни. Но за трябва време и търпение. Но важното е, че имаме желание да съградим отново развита школа. Надяваме се след 3-4 години наистина да имаме нещо наше, което да сме си го създали по същия начин, както го правихме в Дупница.

Какви са плановете за следващия сезон?

Започнахме да мислим за селекцията. Пак повтарям, трудно се намират български волейболисти, които имат желание да останат в родния шампионат. Всичките искат по чужбина да ходят. Тежко ще е за всички. Но ще се опитаме да направим един добър отбор.

Ще имате ли чужденци?

Не сме коментирали още за чужденци. Това е последния вариант. Ако не можем да селектираме отбор от български момчета, ще се стигне и до там, да търсим чужденци, но това е в краен случай.

Отново ще заложите на опита?

Да, но е рано за коментиране на селекция, всичко е в първоначални разговори. Надяваме се тези момчета, с които бяхме, повечето да останат с нас. И другото, към което ще се стремим, е по-широк състав, да имаме вариативност. Когато се стигне до умора, съответният играч да може да бъде заменен.

Предстои ви и участие европейските турнири?

Не сме коментирали нищо за тях, но естествено, че ще участваме. Но е още много рано. Една седмица мина откакто сме свършили. Сега е време за отдих и после ще се заемаме с всички въпроси.