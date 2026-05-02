България загрява за VNL с 2 контроли срещу Аржентина

Женският национален отбор на България по волейбол загрява за участието си в тазгодишното издание на Лигата на нациите с контроли срещу Аржентина.

Мачовете с представителките на "гаучосите" ще се проведат на 30 и 31 май (събота и неделя), като ще послужат и за аклиматизация на момичетата на Марчело Абонданца.

Марчело Абонданца определи разширен състав за Лигата на нациите

Началните часове на срещите са съответно от 02:30 и 03:00 часа българско време.

„Лъвиците“ ще стартират участието си във VNL между 3 и 7 юни в Бразилия. В първата седмица на надпреварата те ще срещнат домакините, Турция, Италия, Доминикана и Нидерландия.