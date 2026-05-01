Георги "Jorko" Митев бе ключов за доброто начало на FOKUS в затворените квалификации за Stake Ranked

  • 1 май 2026 | 00:12
Младият български талант в Counter-Strike - Георги "Jorko" Митев и отборът на FOKUS, стартираха с победа в затворената квалификация за Stake Ranked Episode 2, надигравайки Passion UA с 2:1 (13-10, 9-13, 13-9).

Тимът на Митев успя да се справи на Inferno и Mirage, а само на Dust 2 от Passion съумяха да надхитрят тима на родния състезател.

Българският снайперист бе ключов с 54-37 K/D и 1.33 рейтинг, с което поведе класирането за отбора си и остана само зад try с 57 елиминации.

FOKUS продължава към четвъртфиналите на квалификациите, където ще се изправи срещу Gentle Mates тази събота от 12:00 ч.

Снимка: FOKUS

България победи Португалия и Сърбия в Rocket League!

