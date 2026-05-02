Националката Карина Константинова и отборът на Келтерн спечелиха титлата на Германия

Националката Карина Константинова и тимът на Келтерн защитиха титлата си в първенството на Германия по баскетбол за жени. Тимът победи Маргбург със 73:62 в четвъртия двубой и затвори финалната серия с 3:1 успеха. Константинова беше титуляр и се отличи с 9 точки, 6 борби, 4 асистенции и 4 отнети топки за 37:16 минути.

От нейните съотборнички Александра Вилке реализира 19 точки и беше наградена за МВП на финалната серия.

За Карина Константинова това е втора поредна титла с отбора. Наскоро тя продължи договора си с клуба.

Снимки: Imago