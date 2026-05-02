Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Националката Карина Константинова и отборът на Келтерн спечелиха титлата на Германия

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 275
  • 0
Националката Карина Константинова и тимът на Келтерн защитиха титлата си в първенството на Германия по баскетбол за жени. Тимът победи Маргбург със 73:62 в четвъртия двубой и затвори финалната серия с 3:1 успеха. Константинова беше титуляр и се отличи с 9 точки, 6 борби, 4 асистенции и 4 отнети топки за 37:16 минути.

От нейните съотборнички Александра Вилке реализира 19 точки и беше наградена за МВП на финалната серия.

За Карина Константинова това е втора поредна титла с отбора. Наскоро тя продължи договора си с клуба.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Баскетбол

Ще затворят ли Рилски спортист и Локомотив Пловдив сериите срещу Берое и Ботев Враца още тази вечер?

Ще затворят ли Рилски спортист и Локомотив Пловдив сериите срещу Берое и Ботев Враца още тази вечер?

  • 2 май 2026 | 07:15
  • 2918
  • 0
Йован Попович: Защитата ни доведе до добрия резултат

Йован Попович: Защитата ни доведе до добрия резултат

  • 2 май 2026 | 00:05
  • 744
  • 0
Ивица Вукотич: Имах едни три прекрасни години с Миньор 2015

Ивица Вукотич: Имах едни три прекрасни години с Миньор 2015

  • 2 май 2026 | 00:00
  • 1218
  • 0
Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

Апоел не издържа за втори път срещу Реал Мадрид

  • 1 май 2026 | 23:50
  • 9291
  • 3
Спартак Плевен се върна в играта, Балкан е първият полуфиналист в Sesame НБЛ

Спартак Плевен се върна в играта, Балкан е първият полуфиналист в Sesame НБЛ

  • 1 май 2026 | 21:10
  • 9375
  • 3
Денвър отпадна, а Йокич едва не стигна до бой, ядосан от играч на Минесота

Денвър отпадна, а Йокич едва не стигна до бой, ядосан от играч на Минесота

  • 1 май 2026 | 15:45
  • 1836
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

Три точки делят Левски от титлата! Над 18 000 на "Герена" искат трофея още днес

  • 2 май 2026 | 08:00
  • 21943
  • 159
11-те на Берое и Славия

11-те на Берое и Славия

  • 2 май 2026 | 13:02
  • 1012
  • 3
Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

Петима все още играят футбол от последния шампионски отбор на Левски

  • 2 май 2026 | 11:40
  • 12825
  • 1
Ето с кои играчи Левски атакува титлата

Ето с кои играчи Левски атакува титлата

  • 2 май 2026 | 12:14
  • 5079
  • 0
Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

Цветомир Найденов обеща шпалир на Левски при едно условие

  • 2 май 2026 | 12:22
  • 6720
  • 12
Интригуващ сблъсък под Околчица

Интригуващ сблъсък под Околчица

  • 2 май 2026 | 07:45
  • 5935
  • 2