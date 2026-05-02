Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
Скот е готов да напише нова глава в историята си в Глазгоу

  • 2 май 2026 | 11:35
  • 247
  • 0
Скот е готов да напише нова глава в историята си в Глазгоу

Дънкан Скот си спомня, че е бил на около 10 години, когато за първи път посещава плувния център „Толкрос“ в източната част на Глазгоу. Това е мястото, където за първи път се класира за юношеско състезание. Мястото, където като 17-годишен младеж печели дебютния си медал от Игрите на Британската общност през 2014 г. И мястото, където четири години по-късно завоюва първата си индивидуална европейска титла.

Това лято онова малко момче ще се завърне като голямата звезда в отбора на Шотландия за Глазгоу 2026. Осемкратен олимпийски медалист и най-титулуваният спортист на страната си в историята на Игрите на Британската общност. Истинска атракция.

"Обичам това място“, споделя Скот пред BBC Sport, докато оглежда обновения комплекс. "То пази много хубави спомени и няколко ключови момента в кариерата ми. Надявам се това лято да продължи тази традиция.“

28-годишният плувец говори по повод повторното отваряне на "Толкрос“ след ремонт на стойност 3,75 милиона паунда, извършен навреме за тазгодишното преосмислено събитие. Разходите са поделени между местните власти и организаторите на Игрите.

Спасяването на басейни от затваряне отдавна е кауза за Скот, който е ерудиран защитник на идеята хората да се учат да плуват, както и на ролята на подобни центрове като обществени средища.

Но докато обновеният "Толкрос“ ще допринесе за това, ключовите дати в лятото на Скот са свързани със седмицата, в която басейнът няма да бъде достъпен за обществеността.

Плувецът от Алоа се завърна от Игрите в Бирмингам преди четири години с шест медала на врата – златни на 200 м свободен стил и 200 м съчетано плуване, допълнени от четири бронзови отличия.

Това увеличи общия му брой медали на 13 от три участия в Игрите и го изстреля пред рекорда, държан от състезателя по спортна стрелба Алистър Алън. Малцина биха се обзаложили, че той няма да увеличи колекцията си и тази година.

Скот все още не е решил в кои дисциплини ще участва в Глазгоу, но признава, че вероятно ще се нагърби с малко по-лека програма в сравнение с 2022 г., като се има предвид, че има "още четири години в краката и ръцете“.

"Има няколко индивидуални дисциплини, в които бих искал да плувам, и винаги съм готов да се включа в щафетите, защото това е нещо голямо за отбора на Шотландия“, добавя той.

"Но рекордите не са нещо, в което се вглъбявам, нито пък ме мотивират особено. Не ме разбирайте погрешно, изключително благодарен съм за медалите, които съм спечелил, но за мен най-важното е постоянно да ставам по-добър.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

