Президентът на Франция прогнозира победа на ПСЖ

Президентът на Франция Еманюел Макрон вярва, че Пари Сен Жермен ще победи с 3:1 Байерн Мюнхен като домакин в първия полуфинал на Шампионската лига по футбол, но бе по-предпазлив в прогнозата си за крайния победител в сблъсъка. Двубоят е тази вечер във френската столица.

Макрон е привърженик на големия съперник на парижани – Марсилия, но ще подкрепя сънародниците си в мача срещу германския гранд. "Аз съм фен на Олимпик Марсилия, но ПСЖ играе тази вечер, така че ще им стискам палци. Мисля, че ще спечелят с 3:1“, заяви Макрон.

Той не беше така категоричен в отговор на въпрос дали Пари Сен Жермен ще се класира за финала и ще защити титлата си в турнира от миналия сезон. „За това никога не можеш да бъдеш сигурен, но те имат страхотен отбор“, каза френският държавен глава.

Реваншът е на 6 май в Мюнхен, а победителят от сблъсъка ще играе за трофея на 30 май в Будапеща срещу спечелилия другия полуфинал между испанския Атлетико Мадрид и английския Арсенал. На сградата на кметството в Париж пък са окачени два големи транспаранта с цветовете на Пари Сен Жермен в подкрепа на клуба за предстоящия мач. "Тази вечер ще бъда на „Парк де Пренс“, за да подкрепя момчетата. Ще дадем най-доброто от себе си, всички парижани са зад отбора. Очакваме победа. Късмет“, написа кметът на града Еманюел Грегуар в социалните мрежи.

