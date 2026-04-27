Веган клуб в Англия отхвърли твърденията, че фен е бил изгонен, защото е ял сандвич с бекон

Популярният тим от долните дивизии в Англия Форест Грийн Роувърс наруши мълчанието си, отхвърляйки появилите се информации в социалните мрежи, че фен е бил отстранен от трибуните на стадиона, тъй като е хапвал сандвич с бекон. В различни онлайн платформи бяха разпространени кадри, показващи как фен е ескортиран извън съоръжението “Ню Лаунс” по време на мача им с Моркамб, а най-разпространена беше версията, че това се е случило, тъй като той си е носил сандвич с бекон.

Форест Грийн, който беше член на Футболната лига в продължение на седем години, преди да изпадне в системата извън лигата през 2024 г., стана първият вегански футболен клуб в света през 2015 г. Решението беше взето от председателя и еколог Дейл Винс, тъй като те замениха месото и рибата с растителни храни. Следователно, консумацията на сандвич с бекон би била разглеждана като нарушение на решението на клуба да замени месото с растително меню.



„Зелените дяволи“ обаче издадоха изявление, в което отхвърлят твърдението, тъй като предполагат, че лицето е било отстранено заради неспазване на многократни предупреждения от стюардите след многократни предупреждения за проява на „прекалено ентусиазъм“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages