Стартират кастингите за Академия БФС

Българският футболен съюз официално даде старт на кастингите за Академия БФС – стратегически проект, насочен към изграждането на ново поколение български футболисти чрез модерен, централизиран и дългосрочен модел на обучение, пишат от футболната ни централа.

Академия БФС ще започне своята дейност през сезон 2026/27 и ще предложи цялостна среда за развитие, която обединява футболна подготовка, образование и личностно изграждане. Одобрените състезатели ще бъдат част от една обща паралелка, с напълно синхронизиран учебно-тренировъчен процес, включващ пълен пансион и всички необходими условия за живот, възстановяване и обучение.

Тренировъчната програма ще следва най-актуалните европейски практики и стандартите на ФИФА и УЕФА. Към екипа на Академията ще се присъедини и методист на световната футболна централа, който ще работи ежедневно със състезателите и треньорите.

Проектът предвижда пълен професионален щаб, включващ лицензирани треньори, кондиционен специалист, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист.

Селекционният процес ще премине през серия от регионални кастинги в цялата страна, с ясни критерии – спортно-технически, физически и психо-социални критерии, гарантиращи равен шанс за всеки талант.

Ключови дати:

• 27 април – старт на записванията

• 11 май – краен срок за записване

График на кастингите:

• 18.05 Благоевград – Рилци

• 19.05 София - НФБ Бояна

• 20.05 Пловдив - с. Труд

• 21.05 Бургас - кв. Ветрен

• 25.05 Велико Търново - ст. Ивайло

• 26.05 Варна - Аксаково

• 30.05 Хасково

• 31.05 Враца

Национален кастинг:

• през юни – НФБ Бояна