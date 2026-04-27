Стартират кастингите за Академия БФС

Българският футболен съюз официално даде старт на кастингите за Академия БФС – стратегически проект, насочен към изграждането на ново поколение български футболисти чрез модерен, централизиран и дългосрочен модел на обучение, пишат от футболната ни централа.
Академия БФС ще започне своята дейност през сезон 2026/27 и ще предложи цялостна среда за развитие, която обединява футболна подготовка, образование и личностно изграждане. Одобрените състезатели ще бъдат част от една обща паралелка, с напълно синхронизиран учебно-тренировъчен процес, включващ пълен пансион и всички необходими условия за живот, възстановяване и обучение.
Тренировъчната програма ще следва най-актуалните европейски практики и стандартите на ФИФА и УЕФА. Към екипа на Академията ще се присъедини и методист на световната футболна централа, който ще работи ежедневно със състезателите и треньорите.
Проектът предвижда пълен професионален щаб, включващ лицензирани треньори, кондиционен специалист, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист.
Селекционният процес ще премине през серия от регионални кастинги в цялата страна, с ясни критерии – спортно-технически, физически и психо-социални критерии, гарантиращи равен шанс за всеки талант.
Ключови дати:
• 27 април – старт на записванията
• 11 май – краен срок за записване
График на кастингите:
• 18.05 Благоевград – Рилци
• 19.05 София - НФБ Бояна
• 20.05 Пловдив - с. Труд
• 21.05 Бургас - кв. Ветрен
• 25.05 Велико Търново - ст. Ивайло
• 26.05 Варна - Аксаково
• 30.05 Хасково
• 31.05 Враца
Национален кастинг:
• през юни – НФБ Бояна