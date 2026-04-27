Стартират кастингите за Академия БФС

  • 27 апр 2026 | 15:46
Българският футболен съюз официално даде старт на кастингите за Академия БФС – стратегически проект, насочен към изграждането на ново поколение български футболисти чрез модерен, централизиран и дългосрочен модел на обучение, пишат от футболната ни централа.

Академия БФС ще започне своята дейност през сезон 2026/27 и ще предложи цялостна среда за развитие, която обединява футболна подготовка, образование и личностно изграждане. Одобрените състезатели ще бъдат част от една обща паралелка, с напълно синхронизиран учебно-тренировъчен процес, включващ пълен пансион и всички необходими условия за живот, възстановяване и обучение.

Тренировъчната програма ще следва най-актуалните европейски практики и стандартите на ФИФА и УЕФА. Към екипа на Академията ще се присъедини и методист на световната футболна централа, който ще работи ежедневно със състезателите и треньорите.

Проектът предвижда пълен професионален щаб, включващ лицензирани треньори, кондиционен специалист, треньор на вратари, анализатор, спортен психолог, педагози, медицински екип, физиотерапевт и нутриционист.

Селекционният процес ще премине през серия от регионални кастинги в цялата страна, с ясни критерии – спортно-технически, физически и психо-социални критерии, гарантиращи равен шанс за всеки талант.

Ключови дати:

• 27 април – старт на записванията

• 11 май – краен срок за записване

График на кастингите:

• 18.05 Благоевград – Рилци

• 19.05 София - НФБ Бояна

• 20.05 Пловдив - с. Труд 

• 21.05 Бургас - кв. Ветрен 

• 25.05 Велико Търново - ст. Ивайло

• 26.05 Варна - Аксаково 

• 30.05 Хасково 

• 31.05 Враца

Национален кастинг:

• през юни – НФБ Бояна

Още от БГ Футбол

Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол, снукър и армрестлинг в програмата на Sportbg.bg

  • 27 апр 2026 | 14:02
  • 280
  • 0
Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 33022
  • 72
Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

  • 27 апр 2026 | 12:59
  • 9334
  • 9
Петата медицинска конференция на Лудогорец събра водещи специалисти

Петата медицинска конференция на Лудогорец събра водещи специалисти

  • 27 апр 2026 | 12:34
  • 672
  • 1
Александър Томов на 72

Александър Томов на 72

  • 27 апр 2026 | 11:47
  • 2101
  • 14
Отново опашка за билети пред "Герена"

Отново опашка за билети пред "Герена"

  • 27 апр 2026 | 11:34
  • 2047
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: Продавам Славия!

Венци Стефанов: Продавам Славия!

  • 27 апр 2026 | 13:53
  • 33022
  • 72
ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

ЦСКА: Скандализирани сме! Искаме смяна на съдията на мача с Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:31
  • 37958
  • 139
"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

"Герена" ще ври и кипи срещу ЦСКА 1948

  • 27 апр 2026 | 10:52
  • 32816
  • 82
Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

Нико Петров: ЦСКА - Левски беше като състезание между болид от Формула 3 и ферарито на Люис Хамилтън

  • 27 апр 2026 | 15:00
  • 1820
  • 3
Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

Сашо Георгиев сменя Генчев начело на Локомотив (Сф)

  • 27 апр 2026 | 12:59
  • 9334
  • 9
Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

Обявиха съдиите за полуфиналите: Давидов ще решава на ЦСКА - Лудогорец

  • 27 апр 2026 | 11:10
  • 7365
  • 8