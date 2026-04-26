Симов: През второто полувреме изглеждаше, че ние сме с човек повече

Старши треньорът на Ботев (Враца) Тодор Симов сподели мнението си след равенството със Славия (1:1) в "Овча купел". Отборът му игра с човек по-малко повече от едно полувреме, но не се отказа и в заключителните минути стигна до точката.

"Втори пореден мач тръгваме изключително лошо. Нямахме много агресия, във фаза защита не бяхме групирани добре. Много лек гол допуснахме. Най-лошото стана след червения картон, който ни затрудни. Промените, които направихме, дадоха резултат след почивката. Изглеждаше, че ние сме с човек повече, за което мога да похваля футболистите. Говорихме, че имаме нашите шансове и че трябва да се възползваме. Изравнихме и искахме да вкараме още един гол.

Автогол в края донесе точката на десетима от Ботев (Враца) срещу Славия

С човек по-малко трябваше да имаме играчи с повече скорост. Изчакахме нашия момент. Когато нямаш точки и ги гониш на всяка цена, става все по-трудно. Сега трябва да бъдем по-спокойни и уверени. Спартак (Варна) са в битката за оцеляване, така че ще опитат да откраднат точки. Надявам се да спечелим", каза Симов.

Снимки: Startphoto