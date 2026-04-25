Рома не се смути от вътрешните скандали и взе реванш от Болоня

Рома запази шансовете си за място в топ 4, след като победи с 2:0 като гост Болоня в двубой от 34-тия кръг на Серия "А". С този успех "вълците" се доближиха на две точки зад Ювентус, макар че "бианконерите" са с мач по-малко, който е дерби с Милан утре вечер. Освен това Рома взе частичен реванш от Болоня за драматичното отпадане от този съперник в 1/8-финалите на Лига Европа.

Столичани успяха да загърбят вътрешните проблеми, които доведоха до освобождаването на Клаудио Раниери от ролята му на главен съветник след конфликт с наставника Джан Пиеро Гасперини.

Донийл Мален и Матиас Соуле започнаха за Рома, а Пауло Дибала се върна в групата, но остана на пейката. Италиано изненадващо заложи на схема с трима бранители, подреждайки състава си огледално на този на "вълците".

Рома имаше доста сериозно превъзходство през първата част. Още в седмата минута гостите поведоха. Лукуми фаулира в центъра Уесли, но съдията даде добър авантаж, след което Нийл Ел Айнауи изведе добре Мален, който вкара 11-ия си гол в 14 мача в Серия "А", откакто премина при "вълците".

11 - Da quando la FIFA ha introdotto il calciomercato invernale nel 2001/02, solo un giocatore approdato in Serie A nel mercato invernale ha segnato più di #Malen nel 25/26: 11 gol (come Maxi López col Catania 2009/10), meno solo di Balotelli col Milan 2012/13 (12). Impatto. pic.twitter.com/7npQL3o3e8 — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 25, 2026

В 26-ата минута нидерландецът бе близо до втори гол, но ударът му мина на сантиметри встрани от целта. Мален отправи още един опасен изстрел в 37-ата минута, но Хеланд подложи крак и топката излезе в корнер. Мален не успя да отбележи втори гол преди почивката, но в добавеното време на първата част асистира на Ел Айнауи, който засече от въздуха центрирането му за 0:2.

Болоня заигра по-добре в началото на второто полувреме. В 55-ата минута Орсолини проби добре, но стреля над вратата, а пет минути след това нов негов изстрел срещна гредата.

Домакините обаче не успяха да се върнат в мача. В добавеното време Де Силвестри пропусна голяма възможност, след като от няколко метра не успя да прати топката във вратата. Рома основно се защитаваше през второто полувреме и го правеше добре, така че заслужено спечели трите точки.

