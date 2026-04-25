Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Найденов до членовете на ЦСКА 1948: Ако някога излезем с резервите срещу Левски, ударете по една тояга на треньора

Найденов до членовете на ЦСКА 1948: Ако някога излезем с резервите срещу Левски, ударете по една тояга на треньора

  • 25 апр 2026 | 19:34
  • 8155
  • 5

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с обръщение във "Фейсбук" до членовете на Сдружение "ЦСКА 1948", което притежава акциите на футболния клуб.

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

"До членовете на Сдружение ЦСКА 1948, ако някога видите нашия отбор да излиза с резервите срещу Левски, имате пълното право да ударите по една тояга на треньора", написа столичният бизнесмен. Публикацията на Найденов дойде минути след загубата на ЦСКА от Левски с 1:3. По-рано през деня "червените" от Бистрица удариха Лудогорец с 2:1 в Разград.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Майкъла: Голямата цел на ЦСКА е Купата

  • 25 апр 2026 | 15:32
  • 2004
  • 11
Хьогмо: Трудно имаме шанс за титлата, следващият ни мач ще е всичко или нищо

  • 25 апр 2026 | 15:30
  • 2244
  • 5
Алвеша: И близко, и далеч сме! Нормално е да се радвам, емоционален съм

  • 25 апр 2026 | 15:27
  • 1345
  • 0
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 83957
  • 221
Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 221908
  • 691
"Червените" фенове с шествие преди дербито с Левски

  • 25 апр 2026 | 14:55
  • 3998
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 221908
  • 691
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 38800
  • 113
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 13486
  • 18
Арсенал 1:0 Нюкасъл, Еберечи Езе откри с красиво попадение

  • 25 апр 2026 | 19:29
  • 2554
  • 2
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 83957
  • 221
Авансът на Барселона пред Реал Мадрид стана двуцифрен, въпрос на време е

  • 25 апр 2026 | 19:04
  • 14521
  • 31