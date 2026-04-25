Найденов до членовете на ЦСКА 1948: Ако някога излезем с резервите срещу Левски, ударете по една тояга на треньора

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с обръщение във "Фейсбук" до членовете на Сдружение "ЦСКА 1948", което притежава акциите на футболния клуб.

"До членовете на Сдружение ЦСКА 1948, ако някога видите нашия отбор да излиза с резервите срещу Левски, имате пълното право да ударите по една тояга на треньора", написа столичният бизнесмен. Публикацията на Найденов дойде минути след загубата на ЦСКА от Левски с 1:3. По-рано през деня "червените" от Бистрица удариха Лудогорец с 2:1 в Разград.