Хайденхайм надви Санкт Паули и се хвана за спасителна сламка

Хайденхайм победи с 2:0 у дома Санкт Паули в дербито на дъното в Бундеслигата и запази минимални шансове да стигне до плейофа за оцеляване и да спаси мястото си в елита. След този двубой "пиратите" остават на 16-ото място, а Хайденхайм все още е на дъното, но вече на четири точки зад днешния си съперник. До края на сезона остават още три кръга.

Буду Зивзивадзе реализира единственото попадение още в третата минута, когато реализира отблизо след разбъркване, последвало центриране от корнер в наказателното поле на гостите.

В 24-тата минута Санкт Паули имаше много голяма възможност да изравни, след като Синани изведе Унтонджи сам срещу Рамай, но нападателят не успя да преодолее стража на домакините, който излезе победител.

Синани пропусна нов голям шанс за гостите в 50-ата минута, когато от малък ъгъл стреля встрани.

В 82-рата минута Хайденхайм реши всичко в своя полза, след като Рамай изрита силно напред топката към Ерен Динкчи, който напредна отляво, влезе в наказателното поле и стреля в десния ъгъл за крайното 2:0.

Така Санкт Паули записа седми пореден мач без победа.