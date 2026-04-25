Левски докосва титлата след зрелищен обрат срещу ЦСКА в дербито - на живо след 3:1 за “сините”
  3. Хайденхайм надви Санкт Паули и се хвана за спасителна сламка

Хайденхайм надви Санкт Паули и се хвана за спасителна сламка

  • 25 апр 2026 | 18:32
Хайденхайм победи с 2:0 у дома Санкт Паули в дербито на дъното в Бундеслигата и запази минимални шансове да стигне до плейофа за оцеляване и да спаси мястото си в елита. След този двубой "пиратите" остават на 16-ото място, а Хайденхайм все още е на дъното, но вече на четири точки зад днешния си съперник. До края на сезона остават още три кръга.

Буду Зивзивадзе реализира единственото попадение още в третата минута, когато реализира отблизо след разбъркване, последвало центриране от корнер в наказателното поле на гостите.

В 24-тата минута Санкт Паули имаше много голяма възможност да изравни, след като Синани изведе Унтонджи сам срещу Рамай, но нападателят не успя да преодолее стража на домакините, който излезе победител.

Синани пропусна нов голям шанс за гостите в 50-ата минута, когато от малък ъгъл стреля встрани.

В 82-рата минута Хайденхайм реши всичко в своя полза, след като Рамай изрита силно напред топката към Ерен Динкчи, който напредна отляво, влезе в наказателното поле и стреля в десния ъгъл за крайното 2:0.

Така Санкт Паули записа седми пореден мач без победа.

Още от Футбол свят

От РБ Лайпциг посочиха как искан от Ливърпул може да струва 100 млн. евро

  • 25 апр 2026 | 15:25
  • 835
  • 0
Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

Фарке: Ако искаш да си мениджър на Лийдс, трябва да разбираш този клуб

  • 25 апр 2026 | 15:08
  • 744
  • 0
Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

Лоша вест за Бразилия: Милитао пропуска Мондиала

  • 25 апр 2026 | 14:52
  • 2947
  • 1
Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

Играчи на Бетис се чудят на оправданията на Арбелоа

  • 25 апр 2026 | 14:06
  • 1761
  • 1
Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

Салиба: Тук съм от четири години и винаги сме завършвали втори, трябва да го променим

  • 25 апр 2026 | 13:40
  • 1117
  • 0
Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

Как ще изглежда новият Милан и кои са мечтаните трансфери

  • 25 апр 2026 | 11:59
  • 4495
  • 5
Виж всички

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

Левски докосва титлата след впечатляващ обрат над ЦСКА, дори голям гаф на Вуцов не спря "сините"

  • 25 апр 2026 | 17:57
  • 200252
  • 580
Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

Янев каза защо излезе с резервите, "жегна" Левски и даде пример с Лудогорец

  • 25 апр 2026 | 18:22
  • 12910
  • 24
Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

Веласкес: Вуцов е голям вратар и човек! Искам да благодаря от сърце на публиката

  • 25 апр 2026 | 18:36
  • 1625
  • 3
Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

Хегемонията на Лудогорец е към своя край! ЦСКА 1948 спечели в Разград и измести "орлите" от второто място

  • 25 апр 2026 | 15:15
  • 76766
  • 202
Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

Ливърпул 2:1 Кристъл Палас, скандален гол за гостите

  • 25 апр 2026 | 16:59
  • 9066
  • 6
Хетафе 0:1 Барселона, пропуск на домакините

Хетафе 0:1 Барселона, пропуск на домакините

  • 25 апр 2026 | 17:15
  • 5233
  • 6