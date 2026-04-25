  3. Фулъм продължава да мечтае за Европа след успех над Астън Вила

Фулъм продължава да мечтае за Европа след успех над Астън Вила

  • 25 апр 2026 | 16:34
  • 647
  • 1

Фулъм надделя с 1:0 на Астън Вила на "Крейвън Котидж", постигайки много важен успех по отношение на амбициите на лондончани да играят в евротурнирите през следващия сезон. Райън Сесеньон реализира единственото попадение в края на първото полувреме. След тази победа "котиджърс" се изравниха на десетото място с Брентфорд, но са само на две точки зад Брайтън, който е шести. Астън Вила пък може да отстъпи четвъртото място на Ливърпул, ако по-късно днес мърсисайдци победят Кристъл Палас. Бримингамци не изиграха един от силните си мачове, мислейки явно и за полуфинала в Лига Европа срещу Нотингам Форест, който е през следващата седмица. Днешният двубой бе изгледан на живо от националния селекционер на Англия Томас Тухел.

В състава на домакините имаше три промени. Сандер Берге, Самуел Чуквуезе и Раул Хименес стартираха като титуляри.

Унай Емери бе направил четири промени в сравнение с мача със Съндърланд. Емилиано Буендия, Ламар Богард, Пау Торес и Люка Дин започнаха. Амаду Онана изобщо не бе в групата.

Домакините започнаха по-добре, но не успяваха да стигнат до чисто голово положение. След като измина половин час бирмингамци пък създадоха две много добри ситуации чрез Морган Роджърс и Оли Уоткинс. Ударите и на двамата обаче преминаха на сантиметри встрани. Така се стигна до 43-тата минута, когато Фулъм взе преднина. Мартинес изби удар с глава на Хименес, след което топката се озова на пътя на Сесеньон, който я прати във вратата за 1:0.

След почивката Оли Уоткинс имаше добра възможност да изравни, но стреля над вратата. В 66-ата минута пък Кастан удвои аванса на домакините, но попадението бе отменено заради нарушение на Берге срещу Мартинес.

В 83-тата минута Тами Ейбрахам пропусна нова добра възможност за Астън Вила, стреляйки над вратата от чиста позиция.

Снимки: Gettyimages

