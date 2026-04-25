Мишо Александров: Искам да върна нещо на клуба, който ми даде всичко

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров даде интервю за Академия УЕФА, където преди няколко години изкара специалната програма MIP, насочена към бивши национални състезатели.

Г-н Александров, какво ви мотивира да се включите в програмата UEFA MIP?

- Винаги съм искал да бъда различен, не само като футболист, но и сега във втората си кариера. Смятам, че ти трябва нещо допълнително, за да се откроиш, нещо, което да те отличава от останалите. Затова се свързах със Стилиян Петров, който е възпитаник на MIP. Той ми показа пътя и изигра ключова роля в решението ми. Без него вероятно нямаше да направя тази крачка. По това време той беше единственият българин, завършил програмата. Сега с гордост мога да кажа, че вече сме двама, и се надявам в бъдеще да станат още, защото това е много изискващо, но изключително ценно преживяване.

Михаил Александров: Смятам, че даваме добър пример на всеки следващ клуб, който иска да направи нещо такова

Кой е урокът по лидерство от програмата, който използвате в работата си?

- Честно казано, използвам почти всичко, което научих в програмата MIP, по един или друг начин. Опитвам се да водя чрез личен пример и да показвам на хората колко е важно нещата да се правят правилно. Реалността е, че футболът в България все още изостава в някои аспекти и трябва бързо да наваксаме. Имаме много неща за подобряване и трябва да се движим по-бързо от останалите, за да затворим тази разлика. За мен лидерството е в основата на това. То влияе върху събирането на данни, вземането на решения и начина, по който градим бъдещето.

Завръщането в ЦСКА като технически директор сигурно е било специално. Как се чувствате?

- Мога да дам десет различни отговора от десет различни гледни точки. Това е клубът, в който започнах футболната си кариера на шестгодишна възраст, така че да се върна тук за втората си кариера означава много. Има сантиментална страна, но в същото време се чувствам още по-мотивиран да успея. Искам да върна нещо на клуба, който ми даде всичко. Всеки ден усещам отговорността да давам повече от сто процента.

Как изглежда успехът за вас в тази роля извън спечелените мачове?

- Много фенове на ЦСКА отдавна чакат да видят бивши играчи да влизат в ръководни роли и да поемат отговорност. Те искат човек, който разбира клуба и знае какво прави. Не непременно най-шумният в стаята, а най-умният. Надявам се да бъда този човек за тях.

Кое ключово решение сте взели и е променило посоката на клуба?

- Моят опит можеше да ме насочи към треньорството или традиционна роля на спортен директор, но аз винаги съм искал да работя в административния дял на футбола и да бъда част от процеса на вземане на решения. Когато се присъединих към клуба и разговарях със собственика, за мен беше ясно, че най-голямата промяна, която трябва да направим, е в инфраструктурата. В България много собственици се фокусират силно върху трансферите и краткосрочните резултати, но не се обръща достатъчно внимание на дългосрочното развитие. За мен инфраструктурата е всичко. Там се изгражда устойчивият успех. Това отнема време и не всеки вижда напредъка веднага, но след две-три години ще имаме съоръжения, каквито българският футбол не е виждал. Това е нещо, с което съм много горд.

Какъв съвет бихте дали на човек, който иска да стане технически директор?

- Най-важното е да спреш да мислиш като футболист и да започнеш да разсъждаваш като директор. Като играч се фокусираш върху терена, тренировъчната среда и съблекалнята. Но зад кулисите има много повече – организация, бюджетиране и планиране. Като футболист не виждаш колко много хора са замесени или как работи всичко. Този преход е най-голямото предизвикателство. Но ако подходиш правилно, всичко си идва на мястото.