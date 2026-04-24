Милуоки Бъкс пред договор с бивш треньор на Мемфис

  24 апр 2026 | 14:09
Милуоки Бъкс е близо до финализирането на сделка със старши треньора Тейлър Дженкинс, съобщава ESPN. 41-годишният специалист беше асистент на Майк Буденхолзър през 2018/19 в тима на "Елените", веднага след което застана начело на Мемфис Гризлис. Впоследствие Дженкинс стана най-успешният треньор в историята на клуба от щата Тенеси с 250 победи, достигайки плейофите три пъти преди да бъде уволнен през март 2025 година.

През изминалите дни ръководството на Бъкс проведе срещи с Тейлър Дженкинс, за да подсигури неговото привличане.

Американецът ще пристигне в Милуоки в труден момент, след като отборът не успя да се класира за плейофите за пръв път след девет поредни участия в тях. Предишният наставник Док Ривърс оставя трудна задача за наследника си - Милуоки завърши редовната кампания с 32 успеха и 50 поражения, докато през последните три сезона под водачеството на Ривърс, тимът е с общ баланс 97-103.

Според ESPN звездата на отбора Янис Адетокунбо не е участвал в процеса по избиране на следващия старши треньор и в последно време не е имал позитивна комуникация с ръководството на клуба. Гръцкият баскетболист има само още един сезон от договора си с Бъкс и все още не е приел условията за подписването на нов .

Снимки: Gettyimages

