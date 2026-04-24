Глоба и заличено техническо за Девин Букър от НБА

Националната баскетболна асоциация (НБА) глоби звездата на Финикс Сънс Девин Букър с 35 000 долара, но отмени техническото му нарушение от втория мач от серията срещу Оклахома Сити Тъндър, загубен със 107:120 от „Слънцата“.

29-годишният гард е глобен за коментарите си след срещата, в които описа представянето на съдиите като „ужасяващо“. От Лигата все пак заличиха техническото нарушение, извършено от него срещу Алекс Карузо в третата четвърт.

„Това е нещо, което трябва да бъде разгледано. Чух Карузо да казва на съдията да отсъди нарушението и той го направи. В 11-те си години тук не съм се обръщал към рефер поименно, но Джеймс Уилямс беше ужасяващ тази вечер. За каквото и да ме глобят, всички могат да видят клиповете и да разберат откъде идва недоволството ми“, обясни Девин Букър след срещата.

Изпълнителният вицепрезидент на НБА и ръководител на баскетболните операции Джеймс Джоунс наложи глобата. В съпътстващото прессъобщение пише: „След разследване, включващо множество интервюта и преглед на видеозаписи, Лигата не откри основания за каквито и да било твърдения за пристрастие или неправомерно поведение от страна на съдиите“.

Преди двете си поредни домакинства отборът на Финикс изостава с 0-2 победи в серията срещу Оклахома Сити, в която се играе до 4 успеха.

Девин Букър е петкратен участник в Мача на звездите на НБА, а в 11-годишната си кариера има средно по 24,6 точки, 5,3 асистенции и 4 борби в 737 мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages