Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Донски достигна до полуфиналите на двойки на "Чалънджър" в Рим

Донски достигна до полуфиналите на двойки на "Чалънджър" в Рим

  • 23 апр 2026 | 19:09
  • 345
  • 0
Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира от сериите „Чалънджър 75“ в Рим (Италия) с награден фонд 97 640 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия) направиха обрат и победиха на четвъртфиналите участващите с „уайлд кард“ италианци Андреа Вавасори и Матео Вавасори с 2:6, 6:3, 11-9. Срещата продължи 72 минути.

Българинът и индиецът загубиха първите четири гейма в мача и отстъпиха в първия сет с 2:6. Двамата обаче спечелиха втората част с един пробив в четвъртия гейм. Така се стигна до шампионски тайбрек, който премина изключително драматично. Донски и Бантия наваксаха пасив от 3:6, спасиха един мачбол при 8:9 и със серия от три поредни точки триумфираха с победата.

За място на финала двамата ще играят срещу първите поставени Николас Бариентос (Колумбия) и Ариел Беар (Уругвай).

Българинът заработи 30 точки за световната ранглиста на двойки, в която тази седмица заема 105-о място, но с този успех си гарантира рекордно класиране, като ще се изкачи минимум до 103-тата позиция.

Следвай ни:

Анас Маздрашки се класира убедително за четвъртфиналите в Монастир

Водещи Новини

