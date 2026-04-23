  Sportal.bg
  Лос Анджелис Галакси
  3. Голмайсторът на ЛА Галакси Жоао Клаус ще се подложи на операция

Голмайсторът на ЛА Галакси Жоао Клаус ще се подложи на операция

  • 23 апр 2026 | 21:18
Голмайсторът на ЛА Галакси Жоао Клаус ще се подложи на операция

Нападателят на Лос Анджелис Галакси Жоао Клаус ще се подложи на операция за възстановяване на увреждане на връзките на крака утре и ще бъде извън игра до края на паузата за Световно първенство, обяви старши треньорът Грег Вани.

Галакси ще се завърне от почивката на 17 юли срещу ФК Лос Анджелис. Клаус е реализирал най-много голове за отбора - пет в осем срещи (седем като титуляр) този сезон. Той получи контузията по време на равенството 2:2 на Галакси срещу Далас миналата събота.

29-годишният бразилец беше привлечен от Сейнт Луис Сити на 27 януари за 2,4 млн. долара. Клаус е отбелязал общо 30 гола и е направил 10 асистенции в 87 мача (73 като титуляр) с двата отбора от Мейджър Лийг Сокър.

Той се присъедини към Сейнт Луис Сити за сезон 2023 след престои в Германия, Белгия, Финландия и Австрия.

