РБ Залцбург привлича сръбски талант

Младата звезда на Чукарички Филип Матияшевич ще премине в РБ Залцбург, твърди Sportal.rs. Халфът първо ще отиде под наем в Лиферинг, който е сателит на австрийския гранд, и ще трябва да натрупа опит и да се докаже във втория ешелон.

Все още не е известно за колко години ще подпише договор осемнадесетгодишният футболист, но всичко ще стане ясно скоро.

Матияшевич изигра много добър сезон, в който участва в 28 мача, отбеляза 4 гола и направи една асистенция.



РБ Залцбург не беше единственият клуб, който проявяваше интерес към сърбина. За него се бореха Хофенхайм, Гент и няколко клуба от Мейджър Лийг Сокър.