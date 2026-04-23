Над 130 колоездачи в битка за купа "Милко Димов и Илия Кръстев" в Сливен

Над 130 състезатели ще се включат в XIX издание на колоездачното състезание за купа „Милко Димов и Илия Кръстев“, което ще се проведе на 26 април в Сливен. Това съобщиха от Община Сливен, които съдействат за провеждането му.

Надпреварата се организира от Колоездачен клуб „Сините камъни“ – Сливен. Стартът е предвиден за 12:00 часа от бул. „Стефан Караджа“. Маршрутът преминава по булевардите „Банско шосе“, „Стефан Караджа“ и „Илинденско въстание“. Във връзка с провеждането на състезанието движението в тези участъци ще бъде ограничено за времето от 11:30 до 15:30 часа.

В състезанието ще участват колоездачи от различни възрастови групи и клубове от страната, като интересът към тазгодишното издание остава висок, отчитат организаторите.

Състезанието се провежда в памет на известните български колоездачи Милко Димов и Илия Кръстев.