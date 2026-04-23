  3. 12 българи ще участват на Европейското първенство по фехтовка до 23 г.

12 българи ще участват на Европейското първенство по фехтовка до 23 г.

12 българи ще участват на Европейското първенство по фехтовка до 23 г.

Общо 12 българи ще участват на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години, което ще се проведе от 25 до 28 април в Каляри (Италия).

В спор за медалите ще излязат младите звезди на този спорт, за да покажат умения и да трупат опит на най-високо ниво, съобщават от Българската федерация по фехтовка.

България ще бъде представена от състезатели на сабя и шпага.

На сабя мъже ще играят Тодор Стойчев, Станимир Пелов, Симеон Далеков, Николай-Томас Георгиев и Никола Меицов, а на сабя жени - Емма Нейкова, Белослава Иванова, Вероника Василева и Мариела Георгиева.

На шпага мъже страната ще бъде представена от Рахим Рашайда и Радослав Стойчев, а на шпага жени – от Виктория Велиславова.

Боевете започват на 25 април, събота, като първи ще станат ясни медалистите в индивидуалните надпревари на сабя мъже, шпага жени и рапира мъже.

Още от Други спортове

Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

  • 23 апр 2026 | 12:48
  • 4705
  • 0
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 8696
  • 5
Робърт ще бъде гост на международния шахматен фестивал "Питагор Елит"

Робърт ще бъде гост на международния шахматен фестивал "Питагор Елит"

  • 23 апр 2026 | 12:02
  • 943
  • 1
Галя Шатова остана десета на Европейското

Галя Шатова остана десета на Европейското

  • 22 апр 2026 | 17:02
  • 1146
  • 0
Предаването на живо на Giro d’Italia ще бъде по Eurosport 1 с повторения по Eurosport 2

Предаването на живо на Giro d’Italia ще бъде по Eurosport 1 с повторения по Eurosport 2

  • 22 апр 2026 | 14:04
  • 806
  • 0
Олимпийски шампиони и популярни спортисти повеждат Велошествие за по-чист въздух в София

Олимпийски шампиони и популярни спортисти повеждат Велошествие за по-чист въздух в София

  • 22 апр 2026 | 13:45
  • 754
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

  • 23 апр 2026 | 15:13
  • 8412
  • 45
Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

  • 23 апр 2026 | 13:15
  • 17394
  • 29
Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

  • 23 апр 2026 | 17:05
  • 6848
  • 11
Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

  • 23 апр 2026 | 11:52
  • 19010
  • 21
Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

  • 23 апр 2026 | 10:14
  • 26810
  • 31
Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

  • 23 апр 2026 | 12:16
  • 8696
  • 5