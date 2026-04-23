12 българи ще участват на Европейското първенство по фехтовка до 23 г.

Общо 12 българи ще участват на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени до 23 години, което ще се проведе от 25 до 28 април в Каляри (Италия).

В спор за медалите ще излязат младите звезди на този спорт, за да покажат умения и да трупат опит на най-високо ниво, съобщават от Българската федерация по фехтовка.

България ще бъде представена от състезатели на сабя и шпага.

На сабя мъже ще играят Тодор Стойчев, Станимир Пелов, Симеон Далеков, Николай-Томас Георгиев и Никола Меицов, а на сабя жени - Емма Нейкова, Белослава Иванова, Вероника Василева и Мариела Георгиева.

На шпага мъже страната ще бъде представена от Рахим Рашайда и Радослав Стойчев, а на шпага жени – от Виктория Велиславова.

Боевете започват на 25 април, събота, като първи ще станат ясни медалистите в индивидуалните надпревари на сабя мъже, шпага жени и рапира мъже.