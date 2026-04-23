Тежък удар за Оклахома: звезда на тима може да пропусне до 6 седмици

Крилото на Оклахома Сити Тъндър Джейлън Уилямс може да пропусне остатъка от серията от първия кръг на плейофите в НБА с Финикс Сънс.

Уилямс получи травма, след като пропусна при бърза контраатака, 6:26 минути преди края на третата четвърт в мач №2 между двата тима, спечелен от "Гръмотевиците" със 120:107. Шампионите водят в серията с 2-0 успеха.

Той веднага хвана левия си крак и подаде сигнал към резервната скамейка. Няколко атаки по-късно извърши умишлено фаул, за да бъде спрян часовникът и да напусне играта, след което се отправи директно към съблекалнята за преглед.

"Предполагаме, че става дума за влошаване на състоянието на лявото подколянно сухожилие", заяви старши треньорът Марк Дейно след мача. "Ще направим допълнителни изследвания в следващите дни и ще дадем повече информация, когато е подходящо", добави специалистът.

MRI will determine if there is a hamstring strain and severity. Healing timeline is as… — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) April 23, 2026

Травмата идва в момент, в който Уилямс вече имаше проблеми през сезона, след като претърпя две контузии на дясното бедро, които го извадиха от игра за значителен период.

Според вида и сериозността на разтежението, крилото може да отсъства:

Разтежение I степен: 1–2 седмици

Разтежение II степен: 3–6 седмици

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages