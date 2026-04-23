  Тежък удар за Оклахома: звезда на тима може да пропусне до 6 седмици

Тежък удар за Оклахома: звезда на тима може да пропусне до 6 седмици

  • 23 апр 2026 | 18:34
Крилото на Оклахома Сити Тъндър Джейлън Уилямс може да пропусне остатъка от серията от първия кръг на плейофите в НБА с Финикс Сънс.

Уилямс получи травма, след като пропусна при бърза контраатака, 6:26 минути преди края на третата четвърт в мач №2 между двата тима, спечелен от "Гръмотевиците" със 120:107. Шампионите водят в серията с 2-0 успеха.

Той веднага хвана левия си крак и подаде сигнал към резервната скамейка. Няколко атаки по-късно извърши умишлено фаул, за да бъде спрян часовникът и да напусне играта, след което се отправи директно към съблекалнята за преглед.

"Предполагаме, че става дума за влошаване на състоянието на лявото подколянно сухожилие", заяви старши треньорът Марк Дейно след мача. "Ще направим допълнителни изследвания в следващите дни и ще дадем повече информация, когато е подходящо", добави специалистът.

Травмата идва в момент, в който Уилямс вече имаше проблеми през сезона, след като претърпя две контузии на дясното бедро, които го извадиха от игра за значителен период.

Според вида и сериозността на разтежението, крилото може да отсъства:

Разтежение I степен: 1–2 седмици

Разтежение II степен: 3–6 седмици

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages

Адам Силвър с коментар за Мемфис Гризлис

Денис Шрьодер преди мач №3 срещу Торонто: Всяко притежание ще бъде от значение

Келдън Джонсън спечели наградата за "Най-добър шести човек" в НБА

ЦСКА триумфира с Купата на БФБ при юношите до 19 години

Детройт сложи край на кошмарна серия в НБА

Борислава Христова стана шампионка на Гърция с Атинайкос

Спрягат български милиардер за нов собственик на "сините", Стефанов: Познавам го, има ресурс да издържа Левски

Веласкес: Не знам дали ЦСКА има с какво да ни изненада, но е винаги възможно

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Григор Димитров продължава срива в ранглистата

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

