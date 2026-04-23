Адам Силвър с коментар за Мемфис Гризлис

Адам Силвър с коментар за Мемфис Гризлис

Комисарят на НБА Адам Силвър потвърди ангажимента на Лигата към град Мемфис, въпреки коментарите му, че би искал местният отбор Гризлис да играе някои от мачовете си и в друг град в щата Тенеси - Нешвил.

"Мемфис в исторически план е чудесен пазар за НБА, а в този град има страхотна история и култура. Няма причина защо Мемфис Гризлис да не бъдат успешни", обясни Силвър в спортния подкаст Pardon My Take.

Според него собственикът на "Гризлитата" Робърт Пера "няма интерес да мести отбора в друг град и е бил ясен в намеренията си". Бъдещето на клуба наскоро беше поставено под въпрос, след като суперзвездата ЛеБрон Джеймс заяви, че не обича да посещава Мемфис за мачове и предложи отборът да бъде преместен в Нешвил - града с най-голямо население и столица на щата Тенеси.

"Нешвил е град във възход - там се случват невероятни неща. Ако зависеше от мен, бих искал те да играят няколко мача на година в Нешвил и да бъдат отбор на целия щат Тенеси, доколкото могат", каза Адам Силвър.

През последните две години баскетболистите на Гризлис провеждаха тренировъчни лагери в Нешвил, но все още не са играли мачове от редовния сезон там. В НБА вече има примери с отбори, които посещават близки градове, за да провеждат двубои - Сан Антонио Спърс изигра два "домакински" мача в близкия град Остин, Тексас, през последните години.

"Баскетболистите, с които говоря постоянно, харесват да играят в Мемфис. Не съм чувал някой играч да не иска да ходи там", категоричен беше американецът.

Настоящият договор за наем на Гризлис със залата FedExForum в Мемфис изтича през 2029 година, а тимът преговаря с управата на града за неговото продължаване. Планирана е реновация на стойност 550 милиона долара, а в нея са въвлечени общината, щата Тенеси, както и частни спонсори.

Отборът завърши редовната кампания с баланс от 25 победи и 57 поражения - извън местата, даващи право на участие плейофите за втори път през последните три сезона.

Снимки: Gettyimages

