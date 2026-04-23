  3. Денис Шрьодер преди мач №3 срещу Торонто: Всяко притежание ще бъде от значение

  • 23 апр 2026 | 14:36
32-годишният германския гард на Кливланд Кавалиърс Денис Шрьодер подчерта концентрацията, необходима за запазване на преднината на тима в серията срещу Торонто Раптърс от първия кръг на плейофите в Източната конференция на НБА.

Кавалиърс водят с 2-0 победи срещу Раптърс, а третият двубой предстои в Торонто тази нощ българско време.

"Във веки мач излизаш, да се състезаваш на най-високо ниво, да се опиташ да спечелиш. Водим с 2-0, но мисля, че това е психологическа игра. Просто трябва да излезем и да бъдем концентрирани. Всички са готови и всяко притежание на топката ще бъде от значение", коментира Шрьодер на пресконференцията преди мача.

Германският национал играе 13-ия си сезон в НБА и за десети път участва в плейофите.

Относно ролята си в състава на Кливланд Денис Шрьодер отбеляза: "Правя всичко необходимо, за да победим. Каквото и да поискат треньорът или отборът от мен, ще бъда готов. Преди всичко, в защита, опитвайки се да задам тона, а след това да играя бързо в нападение".

Снимки: Gettyimages

