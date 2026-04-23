  Детройт сложи край на кошмарна серия в НБА

Детройт сложи край на кошмарна серия в НБА

Детройт сложи край на кошмарна серия в НБА

Детройт Пистънс надигра Орландо Меджик с 98:83 в сблъсък от първия кръг на плейофите в Източната конференция на НБА. След поражението си в първия двубой, отборът от щата Мичиган успя да изравни серията при 1-1 победи, благодарение на силна трета четвърт, спечелена с 38:16. Така „Буталата“ сложиха край на най-дългата серия от домакински загуби в историята на плейофите на НБА, започнала още през 2008 година и продължила 11 поредни срещи.

Звездата на Детройт Кейд Кънингам поведе тима си с 27 точки и 11 асистенции, Тобаяс Харис допринесе с дабъл-дабъл от 16 точки и 11 борби, а още четирима техни съотборници записаха двуцифрени показатели за резултатност.

За Орландо най-добър беше Джейлън Съгс с 19 точки, Паоло Банкеро добави 18 точки и 8 асистенции, а Франц Вагнер и Дезмънд Бейн отбелязаха по 12 точки.

