Детройт сложи край на кошмарна серия в НБА

Детройт Пистънс надигра Орландо Меджик с 98:83 в сблъсък от първия кръг на плейофите в Източната конференция на НБА. След поражението си в първия двубой, отборът от щата Мичиган успя да изравни серията при 1-1 победи, благодарение на силна трета четвърт, спечелена с 38:16. Така „Буталата“ сложиха край на най-дългата серия от домакински загуби в историята на плейофите на НБА, започнала още през 2008 година и продължила 11 поредни срещи.

Звездата на Детройт Кейд Кънингам поведе тима си с 27 точки и 11 асистенции, Тобаяс Харис допринесе с дабъл-дабъл от 16 точки и 11 борби, а още четирима техни съотборници записаха двуцифрени показатели за резултатност.

Cade Cunningham en la victoria de Detroit Pistons ante Orlando Magic anoche:



27 puntos

11 asistencias

6 rebotes



Los Pistons empatan la serie 1-1 pic.twitter.com/0OpIam7agu — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) April 23, 2026

За Орландо най-добър беше Джейлън Съгс с 19 точки, Паоло Банкеро добави 18 точки и 8 асистенции, а Франц Вагнер и Дезмънд Бейн отбелязаха по 12 точки.

Снимки: Gettyimages