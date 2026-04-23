Десислав Дяков: Изиграхме много слаб мач

2:2 приключиха в Аксаково, едноименния тим и Доростол (Силистра). Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Десислав Дяков, пом. треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

Доростол с първа пролетна точка

„Изиграхме много слаб мач. Особено в сравнение с предния двубой. Да, имахме положения, изпуснахме доста от тях, но това не е оправдание. Вярно е, че много хора ни ги нямаше, но съперникът играе с много юноши и трябваше да спечелим. Момчетата от Доростол се представиха повече от достойно. Съдиите бяха перфектни. Ние сами сме си виновни, че не успяхме да спечелим“.