Иван Станчев: Хубав мач за радост на феновете

Волов Шумен 2007 надви у дома Лудогорец III (Разград) с 3:2. Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Иван Станчев, президент на домакините коментира пред клубния сайт.

„Постигнахме добра победа и показахме добра игра за радост на публиката. По някакъв начин върнахме удоволствието на публиката да гледа хубави мачове. Наистина стана много силен, хубав сблъсък. Възможностите за гол на Лудогорец не бяха много на фона на владението на топката, което беше в тяхна полза през първата част, но през втората се поизравни. Дано да запазим четвъртото място, на което сме в момента, защото по-нагоре не можем да се качим. Ключов ще бъде двубоят с Попово. Ако го спечелим, би трябвало да финишираме четвърти. Смятам, че го заслужаваме, защото играем много добре през пролетта“.

Снимки: fcvolovshumen.com