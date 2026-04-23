Невен Венков: Гордея се с момчетата

Черноломец (Попово) победи Септември с 4:0 в Тервел. Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Невен Венков, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„След такава победа в Тервел срещу отбор, който не познава вкуса на загубата вкъщи от години, мога да кажа, че се гордея с момчетата. Мисля, че победихме напълно заслужено на тежкия терен след проливния дъжд, който се изсипа. Справихме се почти перфектно в защита и контраатакувахме опасно, като така отбелязахме и хубави голове. Момчетата положиха много усилия, бориха се мъжки, бяха задружни, раздадоха се и бяха възнаградени с тази хубава победа“.

