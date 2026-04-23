Валентин Валентинов: Поздравления за футболистите, огромни благодарности към феновете ни

В Самоков, Рилски спортист взе ценна минимална победа с 1:0 над едноименния тим на Костинброд. Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Валентин Валентинов, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Гордея се с показаното от отбора ни! Поздравления за футболистите! Гостувахме на лидера в класирането и се надигравахме като равен с равен. Според мен се получи мач на много високо ниво за стандартите на Трета лига. Перфектен терен, два качествени отбора, високо темпо и куп положения пред двете врати. Със сигурност можем да съжаляваме, защото създадохме много положения за гол, някои от които категорично 100-процентови, но така и не успяхме да реализираме. През последните 20 минути принудихме домакините да се защитават почти изцяло в тяхното наказателно поле, за което още веднъж адмирации за футболистите ни! Доволен съм и от цялостната промяна в поведението им спрямо последния ни мач. Поздравявам отбора на Рилски спортист и бързо пренасочваме вниманието към следващия ни мач, който е в събота. Завършвам с огромно благодаря към феновете ни!“.

