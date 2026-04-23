Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ОФК Костинброд
  3. Валентин Валентинов: Поздравления за футболистите, огромни благодарности към феновете ни

Валентин Валентинов: Поздравления за футболистите, огромни благодарности към феновете ни

  • 23 апр 2026 | 08:05
  • 166
  • 0
Валентин Валентинов: Поздравления за футболистите, огромни благодарности към феновете ни

В Самоков, Рилски спортист взе ценна минимална победа с 1:0 над едноименния тим на Костинброд. Срещата е от 25-ия кръг на Югозападната Трета лига.

Рилски спортист излъга ОФК Костинброд
Рилски спортист излъга ОФК Костинброд

Валентин Валентинов, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Гордея се с показаното от отбора ни! Поздравления за футболистите! Гостувахме на лидера в класирането и се надигравахме като равен с равен. Според мен се получи мач на много високо ниво за стандартите на Трета лига. Перфектен терен, два качествени отбора, високо темпо и куп положения пред двете врати. Със сигурност можем да съжаляваме, защото създадохме много положения за гол, някои от които категорично 100-процентови, но така и не успяхме да реализираме. През последните 20 минути принудихме домакините да се защитават почти изцяло в тяхното наказателно поле, за което още веднъж адмирации за футболистите ни! Доволен съм и от цялостната промяна в поведението им спрямо последния ни мач. Поздравявам отбора на Рилски спортист и бързо пренасочваме вниманието към следващия ни мач, който е в събота. Завършвам с огромно благодаря към феновете ни!“.

Снимка: ofckostinbrod.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Севи Идриз: Надявам се, че ще играем и финал

Севи Идриз: Надявам се, че ще играем и финал

  • 22 апр 2026 | 21:40
  • 993
  • 1
Иту: Трябва да сме на ниво и на реванша

Иту: Трябва да сме на ниво и на реванша

  • 22 апр 2026 | 21:19
  • 616
  • 1
Душан Косич: Днес имахме страхотен ден

Душан Косич: Днес имахме страхотен ден

  • 22 апр 2026 | 21:15
  • 1000
  • 1
Тунчев: Детински грешки в защита, все едно се бяхме събрали за първи ден

Тунчев: Детински грешки в защита, все едно се бяхме събрали за първи ден

  • 22 апр 2026 | 21:12
  • 1302
  • 3
Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

Локо (Пловдив) почти сигурно си гарантира финал за Купата след здрав бой над Арда

  • 22 апр 2026 | 20:55
  • 50537
  • 157
Волов Шумен 2007 с победен обрат над Лудогорец III

Волов Шумен 2007 с победен обрат над Лудогорец III

  • 22 апр 2026 | 20:27
  • 1522
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

Кирил Милов триумфира с европейско злато за втора поредна година

  • 22 апр 2026 | 21:38
  • 18117
  • 41
Левски обърна Нефтохимик във финал №1

Левски обърна Нефтохимик във финал №1

  • 22 апр 2026 | 20:57
  • 32898
  • 36
Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

Ман Сити измести Арсенал от върха, Бърнли официално се прости с Премиър лийг

  • 22 апр 2026 | 23:54
  • 34263
  • 49
Барселона даде свидни жертви, но направи огромна крачка към титлата след успех над Селта

Барселона даде свидни жертви, но направи огромна крачка към титлата след успех над Селта

  • 23 апр 2026 | 00:52
  • 32932
  • 46
Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

Байерн пропусна да разгроми Леверкузен, но е на финал

  • 22 апр 2026 | 23:40
  • 24567
  • 14
Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

Пламен Константинов за Мони Николов: Или го е скъсал, или го е разтегнал! Не съм Ванга

  • 23 апр 2026 | 01:14
  • 20053
  • 2