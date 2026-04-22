Ал Насър разпиля Ал Ахли на полуфинал в ШЛ 2 на Азия, Роналдо не можа да се отличи

Ал-Насър надделя с 5:1 над Ал Ахли Джеда в първи мач от полуфиналните сблъсъци в Шампионска лига 2 на Азия. Кингсли Коман (13’, 45+7’, 64’) отбеляза хеттрик, Габриел (23’) и Ал Хамдан (80’) добавиха другите две попадения. Секу Янсане (10’) бе точен за гостите, а Юлиан Дракслер пропусна дузпа още в 7-ата минута. Голямата звезда на домакините Кристиано Роналдо бе заменен в 78-ата минута, но за времето си на терена не успя да допринесе нито с попадение, нито с асистенция за своя отбор. Представителят на Саудитска Арабия преодоля трудното начало, което бе съпътствано от ранна дузпа, пропусната от Дракслер, но и попадение на сметката на гостите, за да бъде постигнат впечатляващ пълен обрат още до средата на първата част. Двата тима изиграха атрактивно първо полувреме, в което имаше много положения и за двата отбора и паднаха цели четири от общо шест гола в мача. След почивката домакините от Ал-Насър изцяло контролираха случващото се на терена.

Срещата започна с високо темпо, като още в първите десет минути се стигна до драматични моменти. Ал Ахли получи правото да изпълни дузпа, след като Иниго Мартинес фаулира Ерик Експозито в наказателното поле. Ударът на Юлиан Дракслер обаче беше блестящо спасен от Бенто, който запази равенството. Въпреки това облекчение, защитата на Ал Насър беше пробита само миг по-късно, когато Секу Янсане изведе гостите напред в резултата.

Кристиано Роналдо и синът му скоро могат да играят заедно

Отговорът на домакините обаче беше незабавен. Кингсли Коман изравни само две минути след това, завършвайки от близко разстояние след добре изработена атака с участието на Габриел. След това бразилецът сам се превърна в голмайстор в 23-ата минута, насочвайки прецизен удар в долния ъгъл след извеждащ пас от Садио Мане.

Ал Насър продължи да атакува безмилостно и натискът им даде резултат отново дълбоко в добавеното време на първата част. Коман отбеляза втория си гол за вечерта с клинично завършващ удар, изпращайки отбора си на почивка с комфортна преднина от 3:1.

Второто полувреме се разви по подобен начин, като Ал Насър диктуваше събитията на терена и създаваше постоянен поток от голови възможности. Малко след подновяването на играта Садио Мане удари греда с далечен изстрел, докато Кристиано Роналдо видя как негови опити бяха блокирани или преминаваха встрани от целта в стремежа му да се разпише.

Четвъртият гол падна в 64-ата минута, когато отново Кингсли Коман оформи своя хеттрик със спокойно завършване след поредния проницателен пас от Габриел, който имаше ключова роля през целия двубой. Смените позволиха на Ал Насър да освежи състава си, без да губи инерция, и тимът добави още блясък към резултата в 80-ата минута. Абдула Ал-Хамдан завърши бърза контраатака, отново асистирана от Angelo, за да оформи крайното 5:1.