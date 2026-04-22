Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  • 22 апр 2026 | 17:02
  • 253
  • 0
Галя Шатова остана десета на Европейското

Галя Шатова се класира на десето място в категория до 69 килограма при жените на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми.

Българката завърши с двубой от 220 килограма, като постигна 102 в изхвърлянето и 118 в изтласкването. В първото движение тя започна с успешен опит на 97 килограма, след това не успя на 100, но при третото си излизане на подиума вдигна 102.

В изтласкването Шатова преодоля 118 килограма от втория си опит, а при последния не успя да вдигне 125. В отделните движения тя се класира на седмо и на 15-о място.

Шампионка с двубой от 237 стана Сюзана Валодзка от Беларус. Тя бе втора в изхвърлянето със 108 килограма, но в изтласкването постигна 129, които я изстреляха на върха.

Сребърният медал е за рускинята Зарина Гусалова с двубой от 232 килограма след 105 в изхвърлянето и 127 в изтласкването. Бронзът е за германката Лиза Мари Швайцер с 231 килограма. Тя бе първа след изхвърлянето със 109 килограма, но в изтласкването постигна само 122 килограма, което бе девето постижение.

Следвай ни:

Виж всички

